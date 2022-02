«L’ex parco dell’idroscalo intitolato a Italo Balbo». La mozione arriva in Consiglio

ORBETELLO – “I consiglieri di maggioranza del gruppo Patto per il futuro comunicano alla cittadinanza che sarà presentata una mozione da discutere al prossimo Consiglio comunale per intitolare l’ex parco dell’idroscalo a Italo Balbo aviatore in riconoscimento alle imprese di volo che hanno reso famoso Orbetello nel mondo”, scrive, in una nota, il capogruppo Ivan Poccia.

“La mozione – conclude Poccia – sarà presentata in accordo col sindaco della cittadina lagunare Andrea Casamenti il quale, già in passato, si rese disponibile ad accogliere una raccolta di firme promossa in tal senso dal consigliere Silvia Magi“.