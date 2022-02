L’Atlante si rifà del match di andata, Real Terracina abbattuto alla Bombonera

GROSSETO – Successo casalingo dell’Atlante Grosseto a spese del Real Terracina, per un 8-1 che lo risarcisce del ko patito all’andata e lo piazza temporaneamente al secondo posto in classifica. Primo tempo costellato dalle reti dei locali: apre le danze capitan Gianneschi al 4′, raddoppia Mateo al 12′ e a seguire, un minuto dopo l’altro, trovano lo specchio della porta anche Nil, Morad e Baluardi. In difficoltà i latini, presentatisi con una formazione rimaneggiata.

A inizio ripresa subito un paio di azioni offensive dei padroni di casa finché il risultato non cambia ancora al 5′ con il centro di Morad. Tutto maremmano intanto il quintetto messo in campo da mister Izzo, fra giovani e veterani. Qualche accenno di reazione dei laziali che sfiorano il gol con Pallavicini, ma senza fortuna. Nella girandola dei cambi, sul fronte grossetano subito una bella parata di Tamberi, appena entrato. Al 15′ gloria anche per Falaschi che con il portiere di movimento schierato sigla il settimo sigillo per i suoi. Poco dopo, gol della bandiera degli ospiti con da Costa. Allo scadere, acuto di Lessi, piombinese classe 2004, che prende palla, la perde, scarta un avversario e gonfia la rete, per l’8-1 finale.