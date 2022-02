Incidente stradale: grave ragazza di 23 anni. Intubata e ricoverata in rianimazione

MANCIANO – Si sono aggravate nella notte le condizioni della ragazza di 23 anni coinvolta ieri sera in un grave incidente stradale assieme al fidanzato.

La ragazza, che ha riportato un trauma facciale importante e una vertebra cervicale fratturata. È stata intubata e portata in rianimazione. Stabili le condizioni del ragazzo, 23 anni.

I due, turisti provenienti dall’Emilia Romagna in vacanza in Maremma, si trovavano sulla strada per Montemerano quando la giovane, che era alla guida, ha perso il controllo finendo contro un albero e ribaltandosi in fossa. Le sue condizioni sono apparse subito molto più gravi rispetto a quelle del ragazzo. Anche a causa del fatto che aveva battuto la testa.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Misericordia di Manciano e i Carabinieri. I sanitari hanno prestato le prime cure ai due giovani e poi li hanno trasferiti in ospedale a Grosseto.