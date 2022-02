Fermata la terza Olbia, la Primavera del Grifone sfiora il colpaccio in nove

ROSELLE – Spettacolare 3-3 della Primavera del Grifone contro la meglio classificata Olbia. Torellini subito vivaci con le chance di Rotondo e Columbu a impegnare il portiere avversario, mentre gli isolani passano in vantaggio al 14′ con la loro prima azione offensiva con Manca. Quattro minuti e Rotondo pareggia i conti. A inizio ripresa biancorossi in dieci per espulsione a danno di Di Meglio, con i sardi che ne approfittano e si riportano avanti ancora con Manca.

Pochi giri di lancette e arriva il 2-2 su europunizione di Battistoni, autore di una buona prestazione. I ragazzi di Consonni non si fermano e al 21′ conquistano un rigore netto per scorrettezza su Rotondo, con Columbu che insacca il 3-2. Pressing su entrambi i fronti, finché alla mezz’ora il nuovo entrato Erbì trova da fuori area il bolide del 3-3. Seconda espulsione per i maremmani, che perdono anche Cargiolli, ma nel finale grande occasione con Presicci che si mangia il gol del colpaccio.

Prossimo impegno, la trasferta contro l’Imolese.

GROSSETO: Di Bonito, Falconi, Mema, Bruni (1′ st Presicci), Begnardi (35′ st Testa), Passalacqua, Cargiolli, Battistoni, Rotondo, Di Meglio, Columbu (5′ st Galli). A disposizione: Comi, Simi, Bardi, Tenci. All. Consonni.

OLBIA: Barone, Ragaglia (26′ st Erbì), Fresu, Dieni, Dettori (40′ st D’Auria), Manunta, Glino, Sanna (33′ st Lapią), Didio, Dore, Manca. A disposizione: Silvestrini, Spano, Zannini, Poli, Giorgi, Scanu. All. Maini.

ARBITRO: Ogliormino di Piombino; assistenti Rama di Livorno e Lumetta di Piombino.

RETI: 14′ e 11′ st Manca, 18′ Rotondo, 14′ st Battistoni, 21′ st (rig.) Columbu, 31′ st Erbì.

NOTE: espulsi al 10′ st Di Meglio e al 35′ st Cargiolli.