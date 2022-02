Coldiretti: «Dopo la nostra protesta il via libera agli incentivi per impianti biogas»

GROSSETO – «C’è il via libera per il 2022 agli incentivi per nuovi impianti biogas di piccola taglia fino a 300 Kw per potenziare la produzione di energia rinnovabili in un momento di grande criticità» afferma Coldiretti Grosseto.

Era una delle misure chieste da Coldiretti durante la grande mobilitazione di Piazza Fratelli Rosselli di giovedì contro le speculazioni ed i rincari con centinaia di allevatori ed agricoltori arrivati da tutta la Maremma, Livorno, Pisa e Siena.

«Dopo aver incassato la prossima convocazione del direttore regionale dell’Ispettorato Repressione Frodi del Ministero dell’Agricoltura da parte della Prefettura per verificare eventuali pratiche sleali a danno delle imprese agricole e la convocazione per il prossimo 9 marzo del tavolo regionale sul latte da parte del vice presidente della giunta, Stefania Saccardi, Coldiretti porta a casa un altro importante risultato».

«Questa grave crisi energetica è un campanello d’allarme per il presente. L’agricoltura, le nostre stalle e la cascine, possono contribuire all’auto fabbisogno energetico, tagliando i costi delle bollette, e a quello del paese – commenta Milena Sanna, direttore Coldiretti Grosseto -. La proroga dei sostegni è un intervento richiesto fortemente dalla Coldiretti ed inserito con un emendamento nell’ambito del decreto Milleproroghe in discussione alla Camera. Si combatte così il deficit energetico ma si sostiene anche il percorso di transizione ecologica in una ottica di economia circolare che consente di trasformare gli scarti in energia così importante per il territorio».

«L’altra grande risposta, in tema energetico, arriva dal fotovoltaico. Il decreto mille proroghe approvato nelle scorse ore include infatti un poderoso programma di accelerazione sul fronte delle sorgenti rinnovabili, in particolare per il fotovoltaico, con un intervento di semplificazione per l’installazione sui tetti di edifici pubblici e privati e in aree agricole e industriali».

«I tetti delle nostre stalle e delle nostre cascine, fienili e magazzini, centinaia quelle nella maremma, che insieme ad una riqualificazione delle coperture consentirebbe la produzione di energia pulita. Il Governo si sta finalmente muovendo. Il fotovoltaico intelligente che non consuma suolo fertile insieme ad una rete per il biometano vanno nella direzione favorire quella transizione ecologica che è un obiettivo europeo, trasformando gli sprechi in energia – conclude Sanna. Coldiretti dice sì al digestato come fertilizzante per evitare di fare un favore alle multinazionali straniere».