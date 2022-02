Caro bollette, propongono contratti energetici alternativi: «Attenzione ai consulenti falsi»

GROSSETO – “Aumento dei prezzi energetici, crescono le preoccupazioni per famiglie e imprese e, come sempre accade in questi casi, c’è chi privo di scrupoli ne approfitta. Nella sola giornata di ieri due nostri associati riferiscono di aver ricevuto telefonate da parte di pseudo consulenti energetici che affermavano di essere in grado di provvedere al recupero degli oneri di sistema pagati sulle fatture di energia elettrica e gas.”

A lanciare l’allarme è il segretario di Confartigianato Mauro Ciani che irritato dal malcostume di chi approfitta dei momenti di difficoltà aggiunge “È evidente che l’eventuale abbattimento degli oneri di sistema, se deliberato dal Governo, si concretizzerà solo ed esclusivamente attraverso la riduzione o la cancellazione dei relativi addebiti dalle prossime bollette, dunque senza che l’utente debba rivolgersi a consulenti esterni”.

“I consumatori, le famiglie, le imprese e gli addetti alla ristorazione devono fare attenzione – precisa Ciani -. L’attività svolta da queste fantomatiche società di telemarketing, che propongono contratti con fornitori di energia e di gas alternativi a quelli attuali, è di per sé un’attività lecita; l’inganno nasce quando queste si presentano come incaricate da Confartigianato raggirando dunque il potenziale cliente e allettandolo con la possibilità di ottenere ciò che invece, se confermato dal Governo, spetterà di diritto”.

“Ricordiamo e precisiamo – puntualizza – che Confartigianato ha sempre cercato il contatto diretto con le persone e non ha mai attivato servizi telefonici di promozione o vendita di energia, e questo perché nella nostra associazione abbiamo il CEnPI (Confartigianato Energia Per le Imprese ), una consolidata struttura dove professionisti e tecnici qualificati e preparati forniscono la consulenza per accedere al libero mercato a condizioni vantaggiose; inoltre le consulenze sono tutte gratuite ed ogni caso viene studiato e approfondito per dare la risposta più appropriata”.

“Non fatevi ingannare dalle facili promesse – conclude Ciani – Confartigianato, con il suo staff è sempre a totale disposizione per chi necessita di chiarimenti al numero 0564419611 o al numero 3338418381 a cui risponderà l’ingegnere Gianluigi Ferrara”.