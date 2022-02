Scomparsa Lambert Ford, la vicinanza della Commissione per le Pari opportunità alla famiglia

MAGLIANO IN TOSCANA – “La Commissione pari opportunità del Comune di Magliano in Toscana è vicina all’ex consigliera provinciale Olga Ciaramella e alla figlia Tiffany per la scomparsa del loro caro Lambert Ford”.

La presidente della Commissione pari opportunità maglianese Doriana Melosini si stringe attorno a Olga Ciaramella per la perdita del marito. “Con Olga Ciaramella si era creato un bellissimo legame – sostiene la presidente della commissione e consigliera comunale Melosini- Durante il suo mandato è sempre stata vicina alla nostra commissione e come presidente ho avuto con lei un rapporto di grande collaborazione, apprezzandone le doti umane prima ancora che politiche. Tutta la commissione ci tiene a farle sentire la nostra vicinanza e il nostro affetto in questo momento di dolore”.

Una vicinanza espressa anche dalla vicesindaco, con delega alle pari opportunità, Mirella Pastorelli. “Olga Ciaramella è una persona con cui ho collaborato in maniera proficua e che è stata vicina alle nostre istanze e per questo ci stringiamo attorno a lei – afferma la Pastorelli- La perdita di Lambert Ford è grande sia per la sua famiglia, in particolare per Olga e per la figlia Tiffany, ma anche per la città di Grosseto che saluta un campione dello sport che si era dedicato ai giovani. Lo aveva fatto come insegnante nella scuola gestita con la moglie, ma aveva continuato a farlo anche sui campi da baseball crescendo tanti giovani poi diventati campioni”.