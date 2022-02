Raid nella notte, ladri in tre aziende: «Così non possiamo andare avanti»

FOLLONICA – Alcune aziende della zona industriale la scorsa notte sono state prese di mira da una banda di ladri. Un gruppo di malviventi infatti ha “fatto visita” a tre aziende della zona, lasciando una scia di devastazione e sgomento.

Ad avere la peggio è stata l’azienda Bolognesi Ortofrutta in via Agricoltura, presa di mira dai ladri nella notte. «Stamattina alle cinque – spiega Mirko Bolognesi – quando siamo arrivati per aprire l’azienda abbiamo notato che le serrature erano state forzate e abbiamo chiamato immediatamente i carabinieri. Non siamo nemmeno entrati proprio per non contaminare le eventuali tracce dei malviventi».

Con l’arrivo delle forze dell’ordine hanno scoperto che gli uffici sono stati messi sottosopra in cerca di soldi e oggetti di valore, così come i ladri sono entrati anche nel magazzino. Il bottino è stato tutto sommato magro, 150 euro dal fondo cassa in monete, ma quello che lascia l’amaro in bocca è la devastazione degli spazi di lavoro.

«È stata una sensazione bruttissima, tra paura ma anche tanta rabbia – ricorda Mirko -. Dalle telecamere abbiamo visto che i ladri erano in cinque, ma indossavano guanti e passamontagna perciò sarà difficile individuarli. Dalle immagini si vede anche che sono arrivati a piedi da un campo di proprietà comunale con cui confina l’azienda».

Dai rilievi è emerso inoltre che la banda dei ladri avrebbe cercato di entrare in altre due aziende della zona, ma nella prima sarebbe scattato l’allarme e nella seconda i cani di guardi avrebbero allontanati i malviventi.

«La zona industriale non è sicura – è l’amara affermazione di Mirko Bolognesi che fa anche una riflessione generale -. Devo dire che ci sentiamo abbandonati dall’amministrazione comunale. I problemi qui sono tanti, non solo di sicurezza, ma anche di decoro urbano o il problema degli allagamenti quando piove. Il sindaco ha fatto tante promesse, ma non è stato risolto niente».

I proprietari dell’azienda hanno sporto denuncia, sul caso indagano i carabinieri.