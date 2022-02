La settima Baloncesto Firenze prossimo rivale delle ragazze della Gea

GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto riceve sabato alle 18, al Palasport di via Austria, la visita del Baloncesto Firenze, una delle tre formazioni appaiate in settima posizione. Un avversario impegnativo per le ragazze di Luca Faragli che mai come nello scorso fine settimana sono andate vicine a conquistare la prima vittoria stagionale: sul campo del Florence hanno avuto due palle per effettuare il sorpasso nell’ultimo quarto, prima di cedere nel finale.

All’andata Bellocchio e compagne hanno perso con il Baloncesto di 48 punti (90-42) e l’obiettivo sarà di migliorare il rendimento, come è stato del resto fatto contro le sei formazioni affrontate: con Lucca si è passati da -45 a -15, con Prato da -33 a -21, con Perugia da -54 a -33, con Siena da -69 a -23, con il Jolly Livorno da -64 a -56 e con Florence da -55 a -16. La strada che porta alla salvezza, ormai percorribile solo con i playout, è ancora tutta in salita, ma c’è stato sicuramente un metto miglioramento e una diversa consapevolezza nei propri mezzi.

Sabato coach Faragli riabbraccia tra l’altro anche Valentina Simonelli, che non gioca dalla stagione 2017-2018, ma che nelle ultime settimane, negli allenamenti, ha dimostrato di poter dare una mano alla squadra in questo finale di stagione. Nella lista anche Teresa Vallini, una giocatrice sulla quale si conta per aumentare il potenziale offensivo. Assente l’infortunata Martina Moscatelli.

Le convocate: Fabiana Nermettini, Erika Lambardi, Federica Cipolletta, Bianca Bellocchio, Federica Simonelli, Myriam Perillo, Clara Nunziatini, Chiara De Michele, Teresa Vallini, Giulia Faragli, Valentina Simonelli.

Il programma della 7a giornata di ritorno: Number 8 San Giovanni Valdarno, P.F. Prato-Sisas Perugia, Le Mura Spring Lucca-Costone Siena, Academy La Spezia-B.F. Pontedera, Unicusano Pielle Livorno-Il Fotoamatore Florence, Gea Grosseto-Baloncesto Firenze.

La classifica: Jolly Livorno 28; Perugia 24 San Giovanni Valdarno 22; Siena 20; P.F. Prato 18; Pielle Livorno 16; Spezia, Pontedera, Baloncesto 14; Lucca 8; Florence 4; Gea Grosseto 0.