Impegno con l’Olbia per tre squadre giovanili del Grifone, Under 16 contro l’Entella

ROSELLE – Ritorno al Centro sportivo di casa per la Primavera del Grifone, che sfiderà l’Olbia nella sesta di ritorno. Gara non facile sulla carta contro la terza forza del girone B, reduce dalla pausa di campionato. Alle spalle dei ragazzi di mister Consonni invece ci sono le fatiche della sconfitta contenuta in casa della mattatrice Viterbese. Arbitrerà Ogliormino di Piombino assieme a Rama di Livorno e Lumetta di Piombino.

Il fischio d’inizio è domani sabato alle 15,30.

Il programma della 6a di ritorno del girone B: Grosseto-Olbia; Lucchese-Fermana (posticipata a lunedì 21/02); Teramo-Gubbio; Vis Pesaro-Viterbese. Riposa Imolese.

La classifica del girone B: Viterbese 34 punti; Vis Pesaro 28; Olbia 19; Imolese 16; Lucchese 15; Gubbio 14; Grosseto 12; Teramo e Fermana 8.

Impegnati al Centro sportivo anche gli Under 16 che domenica alle 15 sfideranno la Virtus Entella, per il secondo match del girone di ritorno. Dopo un turno di stop, i torellini cercheranno di rimettere in campo la verve di due settimane fa che li ha visti vittoriosi. Arbitrerà Rocchiccioli di Piombino assieme a Dell’Agnello di Pontedera e Cinotti di Livorno.

Nel posticipo della prima gara del girone di ritorno, trasferta a Olbia per gli Under 15 e gli Under 17 dove domenica sfideranno i locali, all’impianto Geovillage, rispettivamente alle 12,30 e alle 15,30. Queste le terne arbitrali: Lisi, Seu e D’Istria di Olbia e Melis, Ruela e Meloni di Olbia.

Il programma:

Primavera3: Us Grosseto-Olbia (6a di ritorno) sabato ore 15,30

Under 17: Olbia-Us Grosseto (1a di ritorno) domenica ore 15,30

Under 16: Us Grosseto-Virtus Entella (2a di ritorno) domenica ore 15

Under 15: Olbia-Us Grosseto (1a di ritorno) domenica ore 12,30