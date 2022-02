Il Fiora: doppio taglio del nastro per la casina dell’acqua. Ecco dove

MANCIANO E SORANO – “Manciano e Sorano doppio taglio del nastro per la casina dell’acqua di AdF. Si è iniziato da Manciano in via dell’Imposto; alle ore 11, alla presenza del sindaco Mirco Morini e del presidente di AdF Roberto Renai”, recita così la nota dell’Acquedotto del Fiora.

“Si è continuato poi alle ore 12 a Sorano in piazza Ermanno Benocci, alla presenza del sindaco Pierandrea Vanni e del presidente di AdF Roberto Renai. Tutte le casine installate sono geolocalizzate e possono essere individuate facilmente, come punti sulla mappa, utilizzando l’app WAIDY WOW disponibile gratuitamente per tutti i dispositivi Android e ios”.

“Continua così il progetto di AdF “La tua acqua, il nostro impegno”, inserito nell’ambito delle numerose azioni messe in campo da AdF per raggiungere uno dei propri obiettivi primari: promuovere il consumo dell’acqua erogata dal gestore, buona, sicura e plastic free, in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, nel caso specifico con gli obiettivi n. 6 e n. 11″, continua la nota.

“Il ripristino della casina dell’acqua a Manciano per noi rappresenta un grande obiettivo – spiega il sindaco Mirco Morini – ed è per questo che ringrazio Acquedotto del Fiora per aver reso possibile tutto questo. La casina dell’acqua, peraltro situata vicino alle scuole, diventa un servizio importante per tutta la comunità”.

Anche l’assessore comunale all’Ambiente, Daniela Vignali, si pone nella stessa direzione: “Finalmente oggi abbiamo riconsegnato, dopo lo stop durato per parecchio tempo, un bene pubblico ai cittadini, ai ragazzi e non solo, evitando l’utilizzo della plastica a salvaguardia dell’ambiente che è in linea con i nostri progetti. Il nostro paese, a vocazione turistica, ospita anche gruppi di ciclisti che arrivando di passaggio possono utilizzare l’acqua e quindi beneficiare di questo servizio”.

“È importante poter assicurare, grazie ad Acquedotto del Fiora, una nuova casina dell’acqua che sostituisce quella realizzata diversi anni fa dal Comune e che ormai era tecnologicamente superata – afferma il sindaco di Sorano, Pierandrea Vanni – Con questa realizzazione si fa inoltre un passo in avanti per garantire ulteriormente la qualità dell’acqua e la sua erogazione secondo tutte le norme di sicurezza. Adesso ci attendiamo da AdF il rapido avvio dei lavori per realizzare l’importante progetto di depurazione, già finanziato, che tutelerà notevolmente l’ambiente e assicurerà un servizio migliore”.

“Consegnare l’acqua nelle case dei nostri cittadini, buona e sicura, ma anche senza plastica, e uno dei doveri e onori di AdF – commenta il presidente di AdF Roberto Renai – la nostra acqua fa bene alla salute e all’ambiente e vogliamo cogliere ogni occasione per promuoverne il consumo, con progetti che sono molto vicini anche ai cittadini più giovani, bambini e ragazzi.

“L’inaugurazione delle casine inoltre offre l’occasione per dimostrare il nostro impegno nel territorio, per rispondere alle esigenze dei nostri soci e della comunità”.

“E proprio per incoraggiare il consumo dell’acqua – prosegue la nota – servita da AdF, ai bambini e ai ragazzi delle scuole del territorio saranno distribuite le borracce riutilizzabili. Entrambe le casine dell’acqua erogano acqua naturale e gassata, gratuitamente per il primo mese. L’occasione è stata importante anche per condividere e valorizzare insieme alle amministrazioni comunali gli investimenti di AdF nel servizio idrico integrato nel comune di Manciano pari a 1,5 milioni € e nel comune di Sorano pari a 630.000€ nel triennio 2019/2020/2021”, conclude.