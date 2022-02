Blue Factor, prime squadre contro Camaiore e Viareggio. In pista anche gli Under 15

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Trasferta a Camaiore contro la Rotellistica (ore 21, arbitro Francesco De Palma di Bari) per la Blue Factor di serie A2. Sfida impegnativa per i biancocelesti di Massimo Bracali, soprattutto perché i versiliesi vorranno vendicarsi della sconfitta patita all’andata per 7-6, dopo una gara tiratissima. “La squadra pur con le assenze ha dimostrato di volersela giocare sempre fino alla fine – ha detto il presidente Marcello Pericoli nel presentare il match – Il Camaiore è una squadra forte con la classifica che considero bugiarda e con un portiere come Marco Bandieri che conosciamo bene. I ragazzi daranno tutto come sempre”. Nei versiliesi occhio a Mattia Milani, 14 gol, poker all’andata, ex compagno di squadra a Vercelli di Federico Buralli, il bomber del Castiglione salito a 22 gol in stagione. Fischio d’inizio alle 21, con De palma di Bari come arbitro.

La squadra di serie B gioca invece domenica al Casa Mora, ospitando alle 18 (arbitro Luca Lossi di Forte dei Marmi) i Pumas Viareggio per quella che da calendario è la prima di ritorno, anche se ci sono molte gare da recuperare.

Fermi invece i campionati Under 19, Under 17 e Under 11 che riprenderanno a giocare la prossima settimana, anche qui con tanti recuperi da fare.

Per l’Under 15 invece trasferta a Forte dei Marmi per la decima giornata, con fischio d’inizio alle 15,15.

Serie A2

Il programma della 13a giornata: Decom Roller Matera-Alice Grosseto 7-3, Sgs Forte dei Marmi-Indeo Afp Giovinazzo, Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione, Cgc Viareggio-Prati Startit.

Classifica serie A2 girone B: Sarzana (12) 26, Castiglione (8­­) 21, Forte dei Marmi (10) 18, R.Matera (9) 16, Cgc Viareggio (8) 15, Afp Giovinazzo (10) 14, Rotellistica Camaiore (10) 12, Alice Grosseto (12) 5, Prato (11) 1.

Marcatori: Vargas (R.Matera) 30, Buralli (Castiglione) 22, E.Cinquini (Sarzana) 20, Pistelli (Sarzana) 17, Salvadori (Grosseto) 15.

Serie B

Il programma della 7a giornata: Rizzo Costruzioni Prato-Follonica rinviata, Rotellistica Camaiore-Cgc Viareggio, Spv Viareggio-Orlando Focacceria Forte dei Marmi, Blue Factor Castiglione-Pumas Viareggio.

La classifica girone E: Follonica (4) e Orlando Focacceria Forte dei Marmi (5) 10,

Pumas Viareggio (3) 9, Rotellistica Camaiore (5) 5, Blue Factor Castiglione (3) 4, Spv Viareggio (3) 2, Rizzo Costruzioni Prato (3) 1, Cgc Viareggio (4) 0.

Under 19

Recupero 3a giornata Cp Grosseto-Gamma Innovation Sarzana A. La 4 giornata del 25/2: Blue Factor Castiglione-Cp Grosseto, Mt Forte dei Marmi-Gamma Innovation Sarzana B, Gamma Innovation Sarzana A-Spv Viareggio.

La classifica: Forte dei Marmi (2) 6, Sarzana A (1) e Castiglione (1) 3, Cp Grosseto (2) e Spv Viareggio (2) 1, Sarzana B (2) 0.

Under 17

Recupero 10a giornata Follonica A-Follonica B il 25/2. Le partite della 13a giornata del 27/2: Spv Viareggio-Follonica B, Mt Forte dei Marmi-Follonica A, Gamma Innovation Sarzana-Blue Factor Castiglione. Riposa Pumas Viareggio.

La classifica zona 4: Follonica B (9) 24, Follonica A (8) e Pumas Viareggio (10) 22, Sarzana (8) 7, Forte dei Marmi (8) e Spv Viareggio (8) 6, Castiglione 1 (9).

Under 15

Le partite della 10a giornata, campionato zona 4, del 19 febbraio: Follonica-Cp Grosseto rinviata, Cgc Viareggio-Gamma Innovation Sarzana 15-3, Mt Service Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione, Spv Viareggio A-Spv Viareggio B.

La classifica zona 4: Forte dei Marmi (9) 27, Follonica (9) 19, Spv Viareggio A (8) 18, Sarzana (9) 17, Cgc Viareggio (10) 10, Castiglione (9) 9, Spv Viareggio B (11) 9, Cp Grosseto (9) 0.

Under 11

Le partite dell’11a giornata, campionato zona 4, del 27/2: Gamma Innovation Sarzana-Forte Versilia Roller, Cp Picchianti Grosseto-Blue Factor Castiglione, Tipografia Senesi Prato-Rotellistica Camaiore, Cgc Viareggio-Follonica il 13/3.

La classifica zona 4: Follonica (7) e Castiglione (8) 21, Sarzana (7) e Grosseto (8) 15, Forte Versilia Roller (9) 9, Rotellistica Camaiore (7) e Cgc Viareggio (9) 6, Tipografia Senesi Prato (7) 0.