Turismo, attese 36 navi da crociera all’Argentario: «Momento di grande rilancio»

ARGENTARIO – «La nuova stagione estiva si sta avvicinando rapidamente e tutti si stanno preparando per quello che, Covid permettendo, potrebbe essere veramente un momento di grande rilancio turistico». PortArgentario si sta preparando per la stagione in arrivo.

«Tutti gli aderenti e lo staff del progetto PortArgentario stanno lavorando per il futuro, partendo dai dati concreti su cui impostare le iniziative. Ed i dati per il settore crocieristico sono largamente lusinghieri: Dopo due stagioni in cui il mondo del cruising ha “segnato il passo”, per il 2022 sono stati prenotati ben 36 scali per le navi che arriveranno nei porti e nelle rade

dell’Argentario».

«Di questi ben 14 sono previsti con ormeggio in banchina e sosta per una notte, con ricadute turistiche ed economiche ancora più favorevoli per il comprensorio; 10 sono le navi che per la prima volta faranno scalo all’Argentario, tutte nuove, bellissime, veramente da cartolina».

«Anche nel settore dello yachting si prospetta una buona stagione: Dato che sembra ormai certa la riapertura dei mercati legati al turismo americano e per la grande voglia di venire in una destinazione attraente come quella del comprensorio maremmano, i grandi charter broker, quelli che hanno in mano i contratti di noleggio dei superyachts, parlano di grande interesse e di grandi numeri. Anche gli agenti generali delle società che operano in Italia hanno grandi aspettative e contano su frequentazioni delle nostre coste da parte di prestigiosi yachts».

«D’altra parte l’offerta turistica che può essere fatta da tutta l’area in cui opera PortArgenario, con grandissime potenzialità sia nella parte costiera che nell’entroterra, fino a Siena, consente di concorrere a pieno diritto sul mercato internazionale del turismo nautico».

«Sicuramente ci sono tutte le prospettive per una ottima annata turistica ed iniziative di miglioramento dei servizi di accoglienza, quali la formazione e l’intensificazione di corsi di lingua straniera, potranno dare un valido supporto a tutte le iniziative di promozione già poste in essere».