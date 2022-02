Turismo, al via i corsi per gli operatori turistici: «Un’occasione di formazione altamente qualificata»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – In preparazione della stagione estiva e nell’ottica di formare un personale sempre più qualificato per accogliere i turisti che sceglieranno come meta Castiglione della Pescaia, l’amministrazione comunale ha organizzato una serie di corsi professionalizzanti in favore degli addetti del settore turistico, che sono stati presentati questa mattina, giovedì 17 febbraio durante una conferenza stampa.

«Un progetto ambizioso – spiegano la sindaca Elena Nappi e l’assessora al Turismo Susanna Lorenzini – che, costruito in sinergia con le agenzie formative di categoria Ascom, Cescot, Acot e l’Associazione ristoratori di Castiglione della Pescaia, offrirà la possibilità di prendere parte a dei corsi di formazione per addetti di sala e di cucina che andranno a beneficio degli operatori presenti con le loro attività nel territorio comunale».

L’iscrizione prevede il versamento di 150 euro, importo che al termine sarà rimborsato dal datore di lavoro se il contratto verrà stipulato per una azienda che insiste nel comune costiero. Inoltre l’amministrazione comunale assegnerà un “bonus” di 500 euro ai primi dieci iscritti di entrambi i corsi che dopo la formazione presteranno la propria attività lavorativa in una attività insistente nel comune.

Le lezioni di cucina saranno articolate in 80 ore più 20 ore di stage ed inizieranno il 7 marzo, mentre il corso di sala, oltre lo stage prevederà 36 ore di frequenza ed inizierà il 14 marzo. I docenti saranno chef e addetti alla sala di Castiglione della Pescaia, ed il corso è destinato esclusivamente ai non occupati.

«Diamo il via ad un’eccellente occasione di formazione altamente qualificata – aggiunge l’assessore Susanna Lorenzini – che produrrà sicuri benefici alla gestione del turismo nel paese. Si tratta di un progetto veramente unico che sarà da stimolo ad altre realtà turistiche perché oltre all’obiettivo di fornire un percorso formativo di qualità, indispensabile agli operatori pubblici e privati di questa filiera, ha permesso una fattiva collaborazione con le associazioni locali che toccando direttamente le problematiche e le eccellenze del settore, riescono a dare un concreto contributo per la scelta delle migliori strategie turistiche»

Gli interessati, per informazioni ed iscrizioni, che dovranno essere presentate entro il 4 marzo, dovranno contattare l’Acot 0564934769 acot@hotmail.it: i primi 10 di ogni corso saranno selezionati sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande all’associazione.