Ritorna l’Irc Cup a Follonica: il rally torna a dare spettacolo dopo dodici anni di stop

FOLLONICA – Si realizza il sogno della scuderia Maremma Corse 2.0 con il ritorno della manifestazione Irc Cup, dopo dodici anni di stop, per la felicità di organizzatori e appassionati di rally. L’evento, che andrà in scena nei giorni 2 e 3 aprile, si preannuncia sin da ora spettacolare con due giornate che rieleggeranno Follonica capitale dei motori.

La Maremma Corse 2.0 con in testa patron Paolo Santini e il presidente Marco Federighi, ha lavorato sodo ricevendo il giusto premio da Aci Sport con il ritorno all’IRC CUP, inserendo il 46esimo Trofeo Maremma, unitamente ad altre tre manifestazioni, nella programmazione che coinvolgono la Pirelli come partner principale. Unitamente alla gara internazionale, si svolgerà anche il Trofeo Maremma nazionale, ed il 7° rally Trofeo Maremma Storico.

Grande entusiasmo fra gli appassionati all’annuncio del grande evento che va in scena il riva al golfo. Già sale l’attesa per una gara molto seguita e si preannuncia un grande successo anche di partecipanti provenienti dall’estero.