Raccontiamo la Maremma anche su Tik Tok: da oggi i primi video sul nuovo profilo

GROSSETO – Da oggi IlGiunco.net è anche su Tik Tok. Da qualche ora infatti è attivo il nostro profilo su una delle piattaforme più nuove del web. Scelta da molti ragazzi per la condivisone di video e altri contenuti, nel tempo Tik Tok ha conquistato una platea di pubblico sempre crescente ed oggi è uno dei social più utilizzati anche in Italia.

Per questo e perché ci piace sperimentare sempre nuovi modi di comunicare abbiamo voluto un canale tutto nostro anche su Tik Tok.

Ecco il link del profilo: www.tiktok.com/@ilgiunco.net. Seguirci è facile: basta andare sul profilo e cliccare su segui.

In questa prima giornata abbiamo già condiviso due video, uno di presentazione e uno dedicato alla vita in redazione. Per il futuro ci piacerebbe “affidare” il nostro profilo Tik Tok ad una “redazione young”. Vuoi farne parte? allora scrivici subito al nostro canale WhatsApp al 334.5212000.

