L’ultimo saluto a “Gnacche”: le ceneri saranno sparse in mare

FOLLONICA – Le ceneri di “Gnacche”, così era conosciuto dai follonichesi ľ 82enne Mario Ramazzotti, deceduto il 9 febbraio scorso nella sua abitazione in via 2 giugno, nel rione di Cassarello, saranno lanciate nel mare del suo golfo, venerdì 18 febbraio alle ore 15, 30.

Gnacche è morto nel suo letto dopo una lunga degenza, assistito amorevolmente e instancabilmente dalla moglie Liliana Gianfaldoni, sposata nel 1970, con i conforti della figlia Monica, del genero Fabio, dei nipoti Leonardo e Beatrice e degli operatori sanitari dell’Asl di Follonica.

Mario era molto noto nel comprensorio per le passioni sportive (calcio e hockey), per il mare: le immersioni sub acque in apnea e l’iniziale attività di pescatore. Aveva scandagliato i fondali dell’arcipelago toscano al seguito delle Paranze e le Sciabiche dell’armatore locale Beppe Baietti insieme al fratello Dori Ramazzotti, ad Oliviero e Libe Berti.

Con Afro Leoni, Torello e Luciano Panerai, Mario Battaglini, Umberto “Cibora” Costagli, Diego, Piero Matassi, Giuliano“Mappa” Bertaccini, Paolo Buti, Pelo, ed altri compagni di infanzia e del “Bar Nuovo”, aveva condiviso, poi, anche i viaggi giornalieri a Piombino per recarsi a lavoro agli stabilimenti metallurgici, prima della pensione.

I familiari, il cognato Mauro Gianfaldoni e gli amici daranno l’ultimo saluto a “Gnacche” il pomeriggio di venerdì 18 febbraio alle 15,30. L’appuntamento è al parcheggio del Tartana al Puntone nei pressi della torre di controllo del Porto di Scarlino.