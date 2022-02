Grosseto, oltre la sconfitta anche la contestazione dei tifosi

GROSSETO – Il giorno dopo la sconfitta con la Viterbese, in casa Grosseto rimane la grande delusione. Delusione cominciata al novantaduesimo della gara con il Cesena, quando il Grifone ha subito il terzo gol perdendo due punti fondamentali, e proseguita poi con la sconfitta interna con la squadra laziale: una gara importantissima che adesso inguaia ulteriormente i maremmani. In effetti la giornata era cominciata male con lo sciopero del tifo e con la contestazione da parte della Curva nord per il cambio di orario. La gara, messa in calendario dalla Lega Pro per le ore 21, è stata poi spostata alle ore 14.30 dopo la richiesta della Viterbese e il seguente ok del Grosseto. Un orario infelice, soprattutto per tutti quei tifosi che avrebbero voluto vedere la gara ma che, lavorando, non lo hanno potuto fare.

Gli ultras biancorossi, in segno di protesta, hanno attaccato alle ringhiere fuori dalla curva uno striscione con scritto: “Lo scontro diretto hai anticipato lo stadio muto ti sei meritato”, a firma Maremmani 1912. Adesso mister Maurizi dovrà cercare subito un pronto riscatto, già domenica nella tana della Reggiana, per provare a inseguire ancora il sogno salvezza, mentre la società dovrà cercare di ricucire il rapporto con la tifoseria.