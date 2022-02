È morta suor Gabriella Donato: per molti anni insegnava all’istituto San Lorenzo

GROSSETO – “Un ricordo grato per quanto ha fatto tra noi a Grosseto e per come il carisma vincenziano ha fecondato questa terra anche grazie al suo apostolato”. Così Maria Bruna Santarelli, presidente dell’istituto “Casa san Lorenzo” onlus di Grosseto, a nome di tutti i soci ricorda suor Gabriella Donato, delle Figlie della Carità, ramo femminile della famiglia vincenziana, deceduta il 15 febbraio a Roma presso la casa vincenziana Regina Mundi.

Suor Gabriella (al secolo Danilla Dorina) era nata a Carrara Santo Stefano (Pordenone) il 23 marzo 1926: tra non molte settimane avrebbe, dunque, compiuto 96 anni. Era religiosa da 74 anni. La sua vita è intrecciata profondamente a Grosseto.

“Suor Gabriella – ricorda Maria Bruna Santarelli – è stata una delle madri superiore che hanno prestato servizio nell’ex orfanotrofio femminile del San Lorenzo sorto nel 1896 per volontà di mons. Emilio Chiarini, Proposto della Cattedrale per l’accoglienza di bambine senza più i genitori o addirittura abbandonate, ancora in fasce, sulla porta della casa delle suore”.

“Suor Gabriella arrivò a Grosseto nei primi anni ’70 e vi rimase fino alla metà degli annii ’80 quando, per le mutate condizioni sociali, l’Istituto venne chiuso e le suore lasciarono Grosseto. Vi fece ritorno nel 1999, insieme ad altre due consorelle, quando la Compagnia delle Figlie della Carità decise di riprendere quella presenza che tanto bene aveva seminato nella città. Vi sono rimaste fino al 2017, dedicandosi in modo particolare alla cura della chiesa della Medaglia Miracolosa, all’animazione di momenti di preghiera, al catechismo nella parrocchia del Sacro Cuore. Poi il definitivo ritiro per carenza di vocazioni. Suor Gabriella era stata accolta a Roma, dove è deceduta – conclude Santarelli -. Della sua opera in mezzo a noi diciamo grazie”.