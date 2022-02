GROSSETO – Una donna è stata trasferita in ospedale dopo un incidente avvenuto in via Liri, a Grosseto.

La donna, 55 anni, stava attraversando la strada, a poca distanza dal tabacchino, quando è stata investita sembra sulle strisce pedonali.

È stata prontamente soccorsa dagli operatori della Croce rossa che hanno prestato le prime cure e poi l’hanno trasferita in ospedale a Grosseto per accertamenti.