Cyberbullismo: un incontro con esperti per capire come difendersi

ROCCASTRADA – Come difendersi dal cyberbullismo? Le famiglie del Comune di Roccastrada potranno avere informazioni utili partecipando all’evento in programma lunedì 21 febbraio alle 16.30 nei locali della Porta del Parco, in piazza Libertà 3, con l’evento promosso dal Comune di Roccastrada, in collaborazione con il Coeso, il Parco nazionale delle Colline Metallifere e la cooperativa Uscita di Sicurezza, che anima il centro di aggregazione nell’ex cinema.

Il cyberbullismo è una forma di bullismo, caratterizzata da azioni vessatorie, esercitate in rete attraverso strumenti informatici. Le vittime più comuni sono ragazzi tra gli 11 e i 17 anni. Essere informati e formati sulle manifestazioni del cyberbullismo e sui modi per difendersi è molto importante e per questo durante l’incontro sono previsti gli interventi della Polizia postale, educatori professionali, referenti delle scuole del territorio. Condurranno l’incontro, che prevede anche momenti di scambio e dibattito, una psicologa e una assistente sociale della cooperativa Uscita di Sicurezza.

“Vogliamo riprendere le attività laboratoriali della Porta del Parco – queste le parole della vice sindaca e assessora al sociale Stefania Pacciani – che per troppo tempo sono state ferme a causa delle restrizioni anti contagio, e vogliamo farlo con un tema molto attuale che riguarda giovani e ragazzi che proprio anche per colpa della pandemia hanno dovuto rinunciare ai normali momenti di socializzazione e interagire sempre più in maniera virtuale con i mezzi telematici. Quello del cyber bullismo è un fenomeno che assume sempre più un carattere allarmante dal punto di vista sociale, tanto da essere indagato e studiato da molteplici discipline. Con questo incontro vogliamo fornire una corretta ed adeguata informazione ai ragazzi e alle loro famiglie che invitiamo a partecipare all’evento di lunedi prossimo”.

Per partecipare all’appuntamento, che avverrà nel rispetto delle norme anti contagio, è consigliabile la prenotazione al numero 0564 578033 o su Whatsapp al 348 7306223. Per l’accesso all’evento è necessario possedere il green pass rafforzato.

La Porta del Parco è un centro di aggregazione, di documentazione e raccolta, un punto distaccato della biblioteca di Roccastrada. Alla Porta del Parco vengono organizzate attività di animazione, socializzazione e doposcuola. È aperta dalle 9 alle 13 ogni lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, e nel pomeriggio di lunedì e mercoledì anche dalle 14 alle 18.