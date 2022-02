Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 17 febbraio 2022" su Spreaker.

GROSSETO - «Basta alle speculazioni» ha esordito il direttore provinciale Coldiretti Milena Sanna, che questa mattina è scesa in piazza a fianco degli agricoltori maremmani.

Decine di allevatori e agricoltori hanno lasciato le campagne, questa mattina e sono arrivati un città, in piazza fratelli Rosselli, a Grosseto.

«Stiamo assistendo ad un aumento dei costi spropositato. Negli ultimi sei mesi c'è stato un aumento che non ha eguali e non è sostenibile: la nostra agricoltura va tutelata. È un'agricoltura sana, abbiamo un Made in Italy che tutti cercano di copiare - prosegue Sanna -. Ma così è a rischio la nostra agricoltura e di conseguenza anche la presenza sulle nostre tavole di cibo buono, di qualità e del territorio».

Coldiretti in piazza: «Costi troppo alti, agricoltura a rischio»

«Se i prezzi per le famiglie corrono i compensi riconosciuti agli agricoltori e agli allevatori non riescono neanche a coprire i costi di produzione con il balzo dei beni energetici che si trasferisce a valanga sui bilanci delle imprese agricole costrette a vendere sottocosto – afferma Coldiretti nazionale -. Una situazione insostenibile che mette a rischio le forniture alimentari del Paese garantite da 740mila imprese agricole che non hanno mai smesso di lavorare durante la pandemia ed ora sono strozzate dalle speculazioni come conferma l'analisi Ismea sul prezzo del latte pagato agli allevatori molto al di sotto del costo medio di produzione salito nelle stalle a 46 centesimi al litro».

In piazza con gli agricoltori, che hanno incontrato il prefetto, l'assessore regionale Leonardo Marras, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l'assessore del comune di Castiglione della Pescaia Sandra Mucciarini.