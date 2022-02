Pillole di Movimento sbarca nell’amiatino, il progetto Uisp disponibile in tre comuni

AMIATA – Fino al termine del mese di marzo prosegue il progetto della Uisp “Pillole di Movimento”. In tutte le farmacie comunali e nelle parafarmacie Conad di Grosseto si trovano le confezioni che contengono informazioni e istruzioni per accedere a un mese gratis di attività sportive. Oltre a Grosseto anche la zona del Monte Amiata partecipa all’iniziativa: le farmacie coinvolte sono nei comuni di Seggiano, Castel del Piano e Arcidosso.

“Abbiamo pensato di portare le pillole di movimento sull’Amiata – spiega Sergio Perugini, presidente Uisp – perché parliamo di un territorio poco abitato e in cui fare attività sportiva non sempre è facile. Riteniamo che questo progetto nei comuni i di Seggiano, Castel del Piano e Arcidosso abbiamo ancora maggiore valenza sociale”.

Si può scegliere tra ginnastica, pilates, ballo, camminate, attività natatorie e di ginnastica in acqua, qi gong e thai chi. Le attività sono portate avanti dal comitato Uisp di Grosseto, che organizza il progetto con la collaborazione del Comune, o dalle società affiliate. Per informazioni segreteria Uisp, 0564417756, grosseto@uisp.it.