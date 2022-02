L’Accademia navale al Manetti Porciatti: «L’orientamento è fondamentale per gli studenti»

GROSSETO – Nel novero delle attività di orientamento in uscita, così da consentire ai futuri diplomati, un ventaglio di opportunità post diploma, il Polo tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto, ha recentemente organizzato, grazie alla disponibilità della Accademia navale di Livorno, un open day in modalità digitale, al fine di conoscere da vicino la vita degli allievi ufficiali della Marina militare.

L’open day è seguito ad un altro incontro di orientamento, organizzato a dicembre, e condotto dal capitano di fregata, Massimo Nava, ufficiale superiore della prestigiosa Accademia navale di Livorno, su indicazione del tutor della Pcto (ex alternanza scuola lavoro), professor Vincenzo Iacobone.

Gli studenti del Polo tecnologico si sono così collegati a distanza interagendo con gli allievi e con gli ufficiali, visitando i luoghi simbolo dell’Accademia navale. Nel corso della mattinata sono stati proiettati filmati della biblioteca, della sala storica, del simulatore di plancia e più in generale di tutte le attività che contraddistinguono la giornata tipo in Accademia, illustrandone le peculiarità formative.

Grande l’interesse degli studenti della scuola che hanno sottoposto i cadetti dell’accademia ad una raffica di domande, i quali hanno raccontato la loro personale esperienza durante il percorso formativo al termine del quale diventeranno ufficiali della Marina militare. Sono state, inoltre, illustrate le modalità di ammissione alla 1° classe dei Ruoli Normali e le opportunità di carriera in Marina.

Soddisfatto il dirigente scolastico Claudio Simoni, che nel ringraziare l’Accademia navale di Livorno ha sottolineato l’importanza di offrire ai propri studenti le conoscenze giuste per poter compiere le scelte giuste in uscita. “Crediamo fermamente – ha aggiunto – che l’orientamento in uscita sia fondamentale per i nostri studenti. Far comprendere loro le opportunità e i percorsi post diploma, sono oggi elementi rispetto ai quali un’istituzione scolastica non si può esimere. Per questo ringrazio l’Accademia Navale che ha accolto con grande disponibilità la nostra richiesta.”