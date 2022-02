Il podcast del 16 febbraio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 16 febbraio 2022" su Spreaker.

Il racconto della giornata: mercoledì 16 febbraio 2022

Le nostre inchieste. Grosseto non è una città sicura. È questo il risultato che emerge dal sondaggio che abbiamo proposto ai nostri lettori nei giorni scorsi. Sono stati 347 i lettori che hanno partecipato e che hanno risposto alle 8 domande del sondaggio. Dalle loro risposte emerge un quadro piuttosto chiaro sulla sicurezza percepita. Tra le zona indicate come più pericolose della città ci sono Via Roma e Stazione ferroviaria, Mura medicee e centro storico. Su IlGiunco.net trovate tutti i dati e l'analisi generale.

Attualità. Come si mangia in Maremma? Siamo andati a vedere la classifica dei primi trenta ristoranti più votati su Tripadvisor. Si scopre così che al primo posto di questa speciale classifica si piazza l'Agriristoro La Casalinga che si trova nel comune di Campagnatico. Al secondo posto c'è l'Osteria Le Fate Briache a Massa Marittima, mentre in terza posizione troviamo Ristorante Agriturismo Il Melograno di Banditella ad Alberese.

Adesso gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus – I nuovi casi registrati in Toscana sono poco più di 3.300 su 32mila tamponi. Il tasso dei nuovi positivi è del 10%.

Secondo i dati della Regione in provincia di Grosseto si registrano 317 nuovi positivi.

I numeri dei vaccini: in totale in Toscana sono state somministrate 8.543.000 dosi. Di queste 2.079.000 sono dosi booster. Nell'ultima settimana nella nostra Regione sono state utilizzate 100mila dosi.