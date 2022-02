Guasto acquedotto, Baietti: «A che punto è la riparazione nel quartiere Corti Nuove?»

FOLLONICA – «Molti residenti del quartiere Corti Nuove temono che la stagione estiva 2022 abbia le solite problematiche dell’estate passata».

Così il consigliere comunale Danilo Baietti (Fratelli d’Italia) in una nota.

«Tutto nasce da una rottura dell’acquedotto duale e delle vasche di accumulo nel quartiere – spiega Baietti -. Nel luglio 2021 si verificò questo guasto, l’amministrazione si attivò nella ricerca della soluzione, bloccando una delle due linee e bypassando le vasche di accumulo, viste come le principali fonti di dispersione di acqua, ma per tutta la stagione estiva i residenti non poterono usufruire del servizio idrico, subendo erogazioni discontinue ed irregolari».

«La rete duale prevede infatti due condotte diverse: una linea serve per l’uso umano e alimentare (dunque acqua potabile), l’altra linea invece è destinata a tutti gli altri usi, come scarichi e irrigazioni. La rottura interessa proprio questa ultima linea. I residenti non sanno a che punto sia la riparazione, e temono di vedere le solite trafile dello scorso anno, con acqua a singhiozzi, scarichi bloccati e impossibilità di irrigare i giardini».

«Per questo ho protocollato una interrogazione al sindaco ed alla giunta per sapere a che punto è la risoluzione della perdita delle vasche di accumulo; Se vi sono altri guasti sulla linea duale; Quali opere sono ancora necessarie affinché la situazione sia riportata alla normalità; Quali sono le tempistiche programmate per la fine dell’intervento risolutorio; Se si prevede che la problematica persisterà anche nella stagione estiva 2022».

«L’obiettivo comune – conclude – deve essere quello di ripristinare il servizio ai cittadini prima dell’estate, per evitare non solo disagi agli utenti, ma per evitare che si possa ripetere la perdita di un bene fondamentale, soprattutto nella stagione estiva, come l’acqua».