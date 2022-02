Grosseto brutto e nervoso: la Viterbese vince lo scontro salvezza

GROSSETO – Finisce purtroppo nel peggiore dei modi per i biancorossi lo scontro diretto con la Viterbese, al termine di una partita molto nervosa. Fatale il rigore concesso nel primo tempo agli ospiti e trasformato da Volpicelli. Nella ripresa è il Grosseto a protestare per l’atterramento in area di Saporiti, ma il direttore di gara non concede il rigore. Finisce così, tra i fischi del pubblico, una partita che adesso inguaia veramente i biancorossi.

Foto Noemy Lettieri Us Grosseto 1912

Torna capitan Ciolli a guidare la difesa biancorossa, che dovrà però fare a meno di Gorelli squalificato. Solito 352 con Siniega, Ciolli e Peretti in difesa, Raimo e Semeraro sugli esterni, Cretella davanti alla difesa e Bruzzo e Piccoli mezze ali. In avanti Nocciolini e Arras. La prima occasione è per gli ospiti, con il colpo di testa di D’Ambrosio, ma Barosi chiude in angolo. La partita si innervosisce subito, con l’atterramento di Arras non punito dal direttore di gara. Il Grosseto prova subito a reagire con la punizione di Raimo e il colpo di testa di Cretella, alto però sopra la traversa. Al 30’ Raimo tocca in area la palla con la mano e il direttore di gara concede il rigore: dal dischetto Volpicelli fa uno a zero. Dieci minuti dopo ancora Viterbese pericolosa, ma Bruzzo in scivolata chiude su una pericolosissima incursione di Volpicelli. Nella ripresa dentro Artioli e Mauceri per Cretella e Semeraro. La prima vera fiammata però arriva al 36’ con il tiro di Calcagni che Barosi respinge in tuffo, salvando dal tracollo la porta maremmana. Al 42’ Saporiti viene atterrato in area, ma il direttore di gara non concede il rigore tra le proteste dei giocatori biancorossi e di tutto lo stadio.

Grosseto-Viterbese 0-1

GROSSETO: Barosi, Peretti, Ciolli, Siniega, Raimo, Bruzzo (22’ st Saporiti), Cretella (3’ st Artioli), Piccoli, Semeraro (3’ st Mauceri), Nocciolini (22’ st Moscati), Arras (14’ st Scaffidi). A disposizione: Lazzari, Boccardi, Salvi, Tiberi. All. Maurizi.

VITERBESE: Fumagalli, Martinelli, Ricci, Volpicelli (38’ st Bianchimano), Iuliano (16’ st Adopo), Mungo (38’ st Maffei), D’Ambrosio, Pavlev (1’ st Urso), Polidori, Calcagni, Megelaitis. A disposizione: Bisogno, Polito, D’Uffizi, Marenco, Semenzato, Alberico. All. Punzi.

ARBITRO: Luca Cherchi di Carbonia (Markiyan Voytyuk di Ancona, Roberto Allocco di Bra)

RETE: 31’ Volpicelli.

NOTE: Totale spettatori 1.284; recupero 3’ pt, 5’ st.