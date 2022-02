Super green pass sul lavoro: da oggi obbligatorio per gli over 50. Multe fino a 1500 euro

GROSSETO – Scatta oggi, martedì 15 febbraio, in tutta Italia l’obbligo per gli over 50 del super green pass sul posto di lavoro.

La certificazione verde rafforzata si ottiene soltanto dopo la guarigione da Covid-19 o dopo aver effettuato un ciclo vaccinale completo, compresa quindi anche la dose booster dopo quattro mesi dalla seconda.

L’obbligo di super green pass sul posto di lavoro per ultracinquantenni arriva dopo il provvedimento, scattata l’1 febbraio scorso, che prevede l’obbligo vaccinale per gli over 50. In quel caso però la sanzione prevista è una multa di 100 euro “una tantum”.

Per chi invece si reca nel posto di lavoro senza green pass rafforzato rischia una multa che da 600 a 1500 euro.