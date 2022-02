Pd, un incontro per parlare di Superbonus ed edilizia: interverranno Termine, Nardi e Sani. Ecco quando

GROSSETO – Il coordinamento provinciale del Pd grossetano ha organizzato, per lunedì prossimo 21 febbraio alle 17.30 presso l’Hotel Granduca di Grosseto, un evento sul tema del Superbonus nelle ristrutturazioni edilizie.

L’iniziativa, aperta al pubblico, è rivolta in particolar modo alle imprese, ai tecnici e a tutti gli operatori del settore. Obiettivo del dibattito è quello di informare il maggior numero di cittadini ed aziende, sull’evoluzione di uno strumento fiscale di forte impatto per la ripresa del settore edilizio, per la rigenerazione delle abitazioni e, conseguentemente, dei centri urbani.

L’iniziativa sarà anche l’occasione per un confronto con gli operatori rispetto alle criticità emerse in fase di applicazione del Superbonus e all’impegno del Partito Democratico per la piena e certa applicazione delle norme sui bonus relativi al settore edilizio e impiantistico.

Oltre al segretario provinciale del Pd, Giacomo Termine, parteciperanno all’evento i deputati Pd Martina Nardi, Presidente della X Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati e Luca Sani, membro della VI Commissione Finanze di Montecitorio. L’iniziativa sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina “PD – Provincia di Grosseto”.