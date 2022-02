Lavori sulla rete idrica in due comuni: ecco dove mancherà l’acqua

GROSSETO – Nei prossimi giorni sono in programma alcuni lavori da parte dell’Acquedotto del Fiora in provincia di Grosseto. Ecco dove:

Manciano. Per la necessità di effettuare quanto prima un intervento di riparazione della condotta di adduzione dn 150 a Manciano, con il medesimo impatto sulle utenze, i lavori originariamente programmati a Vaccarecce e Selva Piana per mercoledì 16 febbraio verranno anticipati a martedì 15 febbraio, sempre nella stessa fascia oraria.

Pertanto, dalle 8 alle 13.30 di martedì 15 febbraio potrebbero verificarsi temporanee sospensioni del flusso idrico alle utenze allacciate in diretta alla condotta di adduzione nelle località Acqua Calda, Pergolacce, Montecavallo, Selva Piana, Montenerino, Montenero, La Stellata, i Monti, Termine e Pastorello nel comune di Manciano e in località Pergolacce nel comune di Pitigliano. Potrebbero inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 13.30 del giorno stesso.

Gavorrano: Manutenzione in via Roma a Caldana. I lavori di AdF sono in programma giovedì 17 febbraio dalle 8.30 alle 13 e potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua alle utenze situate nella frazione di Caldana. Potrebbero inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 13 del giorno stesso.

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.