Addestramento cani: al via i corsi. Ecco come partecipare

MONTEROTONDO MARITTIMO – Grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale di Monterotondo Marittimo, a partire da giovedì 24 febbraio, il centro cinofilo Newfoundly AiCS proporrà i propri servizi anche presso l’area comunale di sgambamento cani.

Grazie a questa collaborazione, i proprietari dei cani che vorranno intraprendere un percorso di attività cinofile con il proprio amico a quattro zampe (educazione di base, educazione avanzata o attività sportive cinofile) potranno contare su dei corsi specifici seguiti da istruttori ed educatori qualificati iscritti all’albo tecnici nazionale AiCS – Settore Cinofilia.

L’associazione Cinofilia Newfoundly AiCS sarà inoltre a disposizione del Comune di Monterotondo Marittimo per contribuire ad organizzare, durante il corso dell’anno, convegni inerenti il mondo dei cani ed attività cinofile nelle scuole.

I corsi, sia di tipo collettivo che individuale, saranno strutturati a seconda dell’età dei cani partecipanti e si terranno tutti i giovedì mattina.

ORARI DI MASSIMA E LEZIONI

1) Gruppo Puppy Class (cuccioli da 3 a 5 mesi): dalle ore 10 alle 11;

2) Gruppo Cuccioloni (da 6 a 8 mesi): dalle 11.00 alle 12.30;

3) Gruppo Adulti (da 8 mesi in su): dalle 12.30 alle 14.00;

4) Lezioni individuali: dalle 14.00 alle 15.00.

Per le lezioni di gruppo, i cani devono essere docili e non mostrare aggressività nei confronti di altri cani o persone. In caso contrario, i tecnici cinofili saranno a disposizione per studiare assieme al proprietario specifici percorsi di addestramento o recupero comportamentale.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni è possibile contattare i responsabili del centro cinofilo Newfoundly al numero 347 3531248 oppure all’indirizzo email a.semplici@gmail.com