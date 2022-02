Una via o una piazza a Roberto Madonna: sul web la petizione lanciata dagli amici

GROSSETO – Su Change.org gli “amici e amiche di Roberto”, così si sono firmati nella petizione, mirano all’intitolazione di un luogo della città a Roberto Madonna, ex direttore dell’Unità operativa anestesia e rianimazione dell’ospedale Misericordia ed ex presidente dell’Ordine dei medici di Grosseto

“Il Dr. Roberto Madonna, recentemente scomparso, è stato per i cittadini della provincia di Grosseto e non solo, un indimenticabile uomo e un fuoriclasse in ogni campo si sia impegnato, come medico, primario di Anestesia e Rianimazione, punto di riferimento per molti colleghi, presidente per due mandati dell’Ordine provinciale dei medici, e come raffinato uomo di cultura, divulgatore della storia dei nostri territori come pochi altri”, così recita la petizione.

“Con questa petizione si fa presente al Comune di Grosseto quanto siano numerosi i cittadini che desiderano onorare la memoria del nostro caro Roberto con l’intitolazione di un luogo di Grosseto”.

In poche ore l’iniziativa ha già raccolto 871 firme. Ecco come partecipare: Petizione · Intitolare un luogo di Grosseto al Dr. Roberto Madonna · Change.org.