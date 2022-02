Trofeo Bastione Maiano, Montanini e Innocenti trionfano dopo una fuga a quattro

VETULONIA – Simone Montanini del Cicli Montanini e Maurizio Innocenti del Mbm sono i vincitori della terza tappa del trofeo d’inverno Uisp di ciclismo su strada, trofeo Bastione Maiano, con il via al Bozzone e arrivo a Poggio Alberi. La gara, come sempre ben organizzata dal Team Marathon Bike (insieme a Uisp, Avis, Comune di Castiglione e Provincia di Grosseto) e supportata dalla Banca Tema e dalla ditta Big Mat di Maurizio Scarpelli, ha visto al via 104 corridori divisi in due partenze.

Nella prima subito in fuga Stefano Degl’Innocenti, Italy Team. A Macchiascandona su di lui rientrano Marco Giacomi, Team Marathon Bike, Michele Lazzeroni, Ciclowatt, e Andrea Volpe, Mtb Race Subbiano: i quattro, di buon accordo, restano davanti fino allo strappetto delle Strette, quando il gruppo si ricompone. Nel tradizionale arrivo posto in cima alla rampa di Poggio Alberi Simone Montanini la spunta su Paolo Gentili, Team Vallone, che nel giorno del suo compleanno deve accontentarsi di un secondo posto dopo due vittorie nelle prime due tappe e Lucio Margheriti, Ciclowatt. Anche nella seconda partenza vanno in fuga in quattro, ripresi a una quindicina di chilometri dall’arrivo: Stefano Ferruzzi, Sanetti Sport, Leonardo Rondini, Ciclistica Senese, Fabrizio Ravanelli, Alè Cipollini e Loriano Giannini, Biking Racing Team. A meno tre dall’arrivo si sganciano dal gruppo Giulio Marchiò, Team Stefan, Maurizio Innocenti, Mbm, e Gianni Bonamici, Gruppo Sportivo Emicicli. E’ l’azione decisiva e il grossetano Innocenti precede Bonamici e Marchiò.

“Dispiace soltanto per una caduta con un atleta finito in ospedale – spiega Maurizio Ciolfi, presidente Marathon Bike – fortunatamente le conseguenze non sono serie, a lui vanno i nostri auguri di pronta guarigione. Questo trofeo sta andando benissimo con 380 corridori in tre prove, c’è tanta voglia di correre e Team Marathon Bike e Uisp cercano di curare ogni dettaglio”.“Tra strada e mountain bike – conferma Giuseppe Malentacchi, coordinatore ciclismo Uisp – la stagione è partita alla grande. Dopo due anni torneremo a organizzare anche cicloraduni di solidarietà, fiori all’occhiello del nostro comitato”. Tornando al trofeo Bastione Maiano i vincitori di categoria sono Gentili, Es; Montanini, M1; Margheriti, M2; Andrea Beconcini, Baglini Centralkimica, M3; Lucio Secciani, Cycling Team Dilettanstica, M4; Bonamici, M5; Massimiliano Lelli, Team Max Lelli, M6; Innocenti, M7; Franco Bensi, Cicli Falaschi, M8.