Tre vittorie e una sconfitta per le formazioni della Pallavolo Grosseto

GROSSETO – Sfiorano il poker di successi le rose della Pallavolo Grosseto. Nell’ultima di campionato sconfitta solo l’Under 16 Beauty Center che perde 3-2 contro la Pallavolo Follonica. La lunga assenza dai campi di gioco, tre assenze di peso e un Follonica rinforzato rispetto all’andata hanno inciso sulla gara delle grossetane, che all’ultimo non ci hanno creduto fino in fondo. Le convocate: Gaia Buonocore, Margherita Verni, Elena Settepassi, Carlotta Scotto, Lisa Montomoli, Elisa Di Clemente, Diletta Domenichelli, Ester Ducchi, Gaia Tizzi, Nicol Innocenzi, Noemi Rossi e Anna Denei. All. Roberta Colella, dirigente Dana Pitardi.

Dopo quasi due mesi di stop dai campionati, riparte con il botto la squadra Under 13 Luca Consani allenata da Ilaria Colella che vince contro le pari età del Volley Piombino per 3 set a 0 (5-25, 3-2, 4-25 i parziali). Tre punti importantissimi che sanciscono il primato in classifica delle grossetane. Queste le atlete a disposizione: Viola Armini, Clara Balestri, Gaia Giovani, Ginevra Consani, Luigia Iaccarino, Sofia Guidoni, Sabrina Delli Castelli, Camilla Peri, Chiara Priori e Emma Rossi. Secondo All. Andrea Rossi, Dir. Acc. Lucia Zorzi.

Successo per 3-2 delle Under 16 Giorgio Peri Grosseto contro l’Elba Volley, nell’ultima di campionato. In campo le atlete meno utilizzate nella partita di Livorno, più alcune 2008, che rispondono con una prestazione molto convincente portando a casa il primo set abbastanza facilmente. Nel secondo set un calo improvviso di concentrazione ed una ottima prestazione delle isolane fanno perdere il punto alle grossetane. Stessa storia nel terzo set con Elba che si porta sul 2-1. A questo punto il tecnico maremmano decide di effettuare alcuni cambi rivoluzionando la squadra e vincendo 3 a 2. Prossimo impegno mercoledì 16 alle 19 contro il New Volley Venturina per il Campionato di Prima divisione.

Dodicesima giornata del Campionato di Prima divisione con il botto per il sestetto di Spina che con la maglia orange della Luca Barbarossa Grosseto si impone per 3 set a 1 contro il Livorno.

Una prestazione da incorniciare, forse la migliore della stagione nella quale sono emersi eccellenti segnali di crescita da tutti i reparti. Decisiva la novità Marica Saviello che nel primo set con la propria battuta ha demolito la ricezione avversaria, ma importanti anche Federica Sallei, top score, Giada Lucchesi micidiale in difesa, Lara Pettorali impeccabile nelle sue alzate e tutte le altre sempre all’altezza della prestazione superlativa.

Le convocate: Sara Allegro, Rachele Balestri, Asia Barbarossa, Lucrezia Bertelli, Matilde Bronchini, Elena Costa, Federica Loguercio, Giada Lucchesi, Matilda Marzocchi, Vittoria Paioletti, Lara Pettorali, Federica Sallei, Marica Saviello.