“Sicurezza sul lavoro”: nuove norme per le imprese e sospensione delle attività. Webinar di Ance

GROSSETO – Il giorno 16 Febbraio 2022 l’ANCE Grosseto si coordina in un importante webinar nazionale su: “Sicurezza sul lavoro” – Nuove norme per le imprese e sospensione delle attività.

L’incontro è aperto alle imprese associate, ai tecnici e professionisti abilitati. Come è noto è stata pubblicata, a fine dicembre, la legge 17 dicembre 2021, n. 215 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 21 ottobre

2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Il provvedimento rafforza la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, introducendo l’obbligo di nomina, da parte del datore di lavoro, del preposto, al quale spettano funzioni di vigilanza e controllo più stringenti.



Rilevanti, inoltre, le modifiche al potere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza, le novità in materia di formazione rivolta ora anche al datore di lavoro, la disposizione sul registro degli

addestramenti, il rafforzamento del ruolo degli organismi paritetici (Comitato Paritetico per la sicurezza in edilizia, Scuola Edile e Cassa Edile), con l’obiettivo di fornire indicazioni operative, a seguito dell’entrata in vigore del citato provvedimento legislativo.



Questi gli interventi tecnici:

• Le novità in materia di preposto nelle imprese edili Bruno Giordano Direttore Generale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

• La sospensione dell’attività imprenditoriale e la formazione del datore di lavoro Francesca Ferrocci Responsabile Sicurezza sul lavoro – Direzione Relazioni Industriali – Ance



• Il rafforzamento del ruolo della bilateralità Beatrice Sassi Direttore Relazioni Industriali e Affari sociali – Ance