FOLLONICA – Incidente stradale intorno alle 8 di questa mattina, 14 febbraio, nel sottopasso della stazione in via Ugo Basso.

Per cause in fase di accertamenti due macchine, provenienti da direzioni opposte, si sono scontrate. Nell’impatto le conducenti delle vetture sono rimaste lievemente ferite e trasferite all’ospedale dal personale sanitario giunto sul posto.

Sul posto anche la Polizia municipale per i rilievi. Il traffico nella zona del sottopasso è stato chiuso per permettere la messa in sicurezza della zona e portare via le due macchine coinvolte nell’incidente. Le operazioni di sgombero dovrebbero concludersi a breve e di conseguenza il traffico tornare regolare.