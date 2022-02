Sconfitta sul filo di lana per la Blue Factor della serie cadetta, Under 19 corsari a Sarzana

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La vittoria contro la capolista Sarzana (5-3) al Casa Mora, è stata una bella iniezione di fiducia per il quintetto di Massimo Bracali. “E’ vero, abbiamo giocato bene e la vittoria è stata meritata – ha commentato Bracali – Avevamo qualche assenza importante, ma tutti i ragazzi hanno dato il massimo, sono contento per la prestazione e l’impegno che ci stanno mettendo, anche perché durante le ultime settimane non ci siamo potuti allenare come dovremmo. Il campionato è ancora lungo e ci sono tante altre partite decisive”. I prossimi impegni del Castiglione saranno sabato 19 a Camaiore, poi giovedì 24 a Viareggio contro il Cgc e sabato 26 in casa contro il Decom Roller Matera, il 6 marzo il derby a Grosseto, il 19 a Prato, il 2 aprile contro il Giovinazzo, poi due gare al sud, il 9 a Giovinazzo per chiudere la stagione regolare il 10 a Matera.

In serie B sconfitta negli ultimi minuti per i ragazzi di Alberto Aloisi: il Forte dei Marmi si è imposto 8-6, con tante recriminazioni per i castiglionesi che hanno comunque giocato una bella partita. Vittoria dell’under 19 di Carlo Gucci che ha vinto alla pista del Vecchio mercato per 5-3 contro il Sarzana B. Rinviato il match dell’under 17 che si doveva giocare al Casa Mora contro il Forte dei Marmi. Sconfitta di misura, 7-6, per l’under 15 di Marco Mantovani, nell’unico incontro giocato della giornata. Goleada vincente dell’under 11 che hanno battuto a domicilio il Cgc Viareggio per 15 -3 con 9 gol di Cornacchini.

Serie A2

I risultati della 12a giornata: Blue Factor Castiglione-Gamma Innovation Sarzana 5-3, Indeco Afp Giovinazzo-Decom Roller Matera 6-6, Prato Startit-Sgs Forte dei Marmi 5-5, Alice Grosseto-Rotellistica Camaiore 5-6. Riposa Cgc Viareggio.

Classifica serie A2 girone B: Sarzana 26 (12), Castiglione 21 (8), Forte dei Marmi 18 (10), R.Matera 16 (9), Cgc Viareggio 15 (8), Afp Giovinazzo 14 (10), Rotellistica Camaiore 12 (10), Alice Grosseto 5 (12), Prato 1 (11). Marcatori g.B: Vargas (R.Matera) 30, Buralli (Castiglione) 22, E.Cinquini (Sarzana) 20, Pistelli (Sarzana) 17, Salvadori (Grosseto) 15.

Serie B FORTE DEI MARMI-BLUE FACTOR CASTIGLIONE 8-6

ORLANDO FOCACCERIA FORTE DEI MARMI: Caglioti; Taiti; Ambrosio, T.Giovannelli, Bicicchi, D.Deinite, Cacciaguerra, G.Vecoli, Bellè, Cherehes. All. Biagi.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Grossi, Peruzzi Squarcia; Santoni, Onori, Maldini, E.Perfetti, Guarguaglini. All. Aloisi.

ARBITRO: Trevisan di Viareggio.

RETI: pt (1-1) 14’54 Maldini (C), 19’01 G.vecoli (FM); st 1’31 E.Perfetti (C), 8’37 Bicicchi (FM), 8’58 Maldini (C), 9’57 G.Vecoli (FM), 10’31 Bellè (FM), 13’45 Chereches (FM), 15’06 E.Perfetti (C), 17’27 Santoni (C), 20’11 pp Maldini (C), 22’05 Cacciaguerra (FM), 22’49 e 24’48 D.Deinite (FM).

I risultati della 6a giornata, del 13 febbraio: Pumas Viareggio-Rizzo Costruzioni Prato rinv., Orlando Focacceria Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione 8-6, Cgc Viareggio-Spv Viareggio 22/2, Follonica-Rotellistica Camaiore 6-0.

La classifica del girone E: Follonica (4) e Orlando Focacceria Forte dei Marmi 10 (5),

Pumas Viareggio 9 (3), Rotellistica Camaiore 5 (5), Blue Factor Castiglione 4 (3), Spv Viareggio 2 (3), Rizzo Costruzioni Prato 1 (3), Cgc Viareggio 0 (4).

Under 19 GAMMA INNOVATION SARZANA B-BLUE FACTOR CASTIGLIONE 3-5

GAMMA INNOVATION SARZANA B: Andreoni, Pasquali; D’Elia, Zamperini, J.Cinquini, T.Pistelli, Lavagetti, F.Cardelli, Rugani. All. M.Pistelli.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: A.Donnini, Peruzzi Squarcia; Pomella, Guarguaglini, Onori, Santoni, F.Montauti, E.Perfetti. All. Gucci.

ARBITRO: Righetti di Sarzana.

RETI: pt (1-2) 12’58 E.Perfetti (C), 16’35 Rugani (S), 24’20 pp F.Montauti (C); st 2’33 Lavagetti (S), 12’37 Guarguaglini (C), 20’35 e 22’46 Santoni (C), 24’51 Rugani (S).

I risultati della 3a giornata, Campionato zona 4: Mt Service Forte dei Marmi-Spv Viareggio 10-3, Hobby Store Cp Grosseto-Gamma Innovation Sarzana A il 18/2, Gamma Innovation Sarzana B-Blue Factor Castiglione 3-5.

La classifica: Forte dei Marmi 6 (2), Sarzana A (1) e Castiglione (1) 3, Cp Grosseto (2) e Spv Viareggio (2) 1, Sarzana B (2) 0.

Under 17 BLUE FACTOR-MT FORTE DEI MARMI RINV.

I risultati della giornata 12°, campionato zona 4: Follonica A-Spv Viareggio 3-1, Follonica B-Pumas Viareggio 5-4, Blue Factor Castiglione-Mt Service Forte dei Marmi rinv. Riposa Gamma Innovation Sarzana.

La classifica zona 4: Follonica B 24 (9), Follonica A 22 (8), Pumas Viareggio 16 (8), Sarzana 7 (7), Forte dei Marmi (8) e Spv Viareggio (8) 6, Castiglione 1 (8).

Under 15 SPV VIAREGGIO-BLUE FACTOR CASTIGLIONE 7-6

SPV VIAREGGIO: Iannacone; Benvenuti; Cagnoni, Belluomini, Lunardi, Faetti, Marlia, Del Pistoia. All. Facchini.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Shareef; Ren, Berni, Palushi, G.Donnini, Mugnai. All. Mantovani.

ARBITRO: Minonne di Viareggio.

RETI: pt (2-2) 7’36 Palushi (C), 10’09 Mugnani (C), 10’32 Lunardi (V), 14’01 Del Pistoia (V); st 7’35 Marlia (V), 12’54 Benvenuti (V), 13’39 rig. Mugnai (C), 13’20 G.Donnini (C), 13’29 Faetti (V), 17’35 Palushi (C), 20’50 Marlia (V), 22’42 Lunardi (V), 23’27 Ren (C).

I risultati della 12a giornata, campionato zona 4, del 12 febbraio: Mt Service Forte dei Marmi-Cp Grosseto rinv., Follonica-Gamma Innovation Sarzana rinv., Spv Viareggio A-Cgc Viareggio rinv., Spv Viareggio B-Blue Factor Castiglione 7-6.

La classifica zona 4: Forte dei Marmi 27 (9), Follonica 19 (9), Spv Viareggio A 18 (8), Sarzana 17 (9), Cgc Viareggio 10 (10), Castiglione (9) e Spv Viareggio B 9 (11), Cp Grosseto 0 (9).

Under 11 CGC VIAREGGIO-BLUE FACTOR CASTIGLIONE 3-15

CGC VIAREGGIO: Bianchi, Galli; Vellutini, Caccavale, Barsacchi, Miozzo, Barcaroli, Pucci. All. Marabotti.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Sinjari; De Salvatore, Nucci, Cornacchini, Sforzi, Bagnoli. All. Mantovani.

ARBITRO: Nucifero di Viareggio.

RETI: pt (2-8) 0’58” Bagnoli (C), 2’26 2’48 e 3’00 (C), 4’01 Barsacchi (V), 4’15 Cornacchini (C), 6’24 Sforzi (C), 7’11 Miozzo (V), 8’32 Cornacchini (C), 9’14 Nucci (C); st 0’35 Miozzo (V), 0’41” Sforzi (C), 2’33, 6’52 e 10’03 rig. Cornacchini (C), 10’26 Sforzi (C), 14’04 Nucci (C), 14’20 Cornacchini (C).

I risultati della 10a giornata, campionato zona 4: Rotellistica Camaiore-Gamma Innovation Sarzana rinv., Cgc Viareggio-Blue Factor Castiglione 3-15, Forte Versilia Roller-Picchianti Cp Grosseto 3-6, Follonica-Tipografia Senesi Prato rinv.

La classifica zona 4: Follonica (7) e Castiglione 21 (8), Sarzana (7) e Grosseto 15 (8), Forte Versilia Roller 9 (9), Rotellistica Camaiore (7) e Cgc Viareggio 6 (9), Tipografia Senesi Prato 0 (7).