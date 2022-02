Rubato l’ape di Tattistampa: «Non solo mezzo di trasporto. Era anche un simbolo»

TATTI – L’ape di Tattistampa è stato rubato la scorsa notte. L’ape, mezzo di trasporto dello stampatore e musicista Wolfgang Scheibe, è anche un simbolo, visto che è apparso infinite volte proprio nelle stampe minimali riprodotte dalla più piccola stamperia della Maremma, con sede a Tatti, nel comune di Massa Marittima: Tattistampa appunto.

L’ape era stato comprato da Wolfgang al momento del suo trasferimento dalla Germania alla Maremma, ed è servito come mezzo di trasporto di strumenti e oggetti di ogni genere, oltre che per partecipare a eventi di ogni genere un po’ in tutta la Maremma.

L’unica cosa che è stata ritrovata, al momento, è lo sportello del cassone, abbandonato su via Massetana. Se qualcuno lo vedesse in giro può scrivere a tattistampa@tiscali.it