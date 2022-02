Ritorno vincente per le Under 14 dell’Invicta: Donoratico battuto e primato in ghiaccio

GROSSETO – Dopo quasi due mesi di stop forzato dai campionati, netto successo delle Under 14 dell’Invicta Volleyball che si impongono per 3 set a 0 (25-23, 25-19, 25-18) sul Donoratico. Il team allenato dai coach Vittoria Ausanio e Andrea Chiappelli rimane così in testa al girone A con 18 punti.

“Non era scontata questa vittoria – affermano i due allenatori – sono stati due mesi difficili per il nostro movimento, la pandemia ci ha costretto nuovamente ad uno stop, e tra quarantene e positività, non abbiamo mai la squadra al completo. Inoltre il Donoratico Sport Volley era l’unica squadra con cui avevamo perso nel girone d’andata, quindi tutto sommato siamo soddisfatti delle reazioni delle nostre atlete. C’è ancora molto su cui lavorare e sicuramente dovremo recuperare un po’ di brillantezza nel gioco, però stiamo crescendo e questo ci fa ben sperare per il proseguimento del campionato”. Prossimo impegno sabato 19 febbraio in casa contro la forte formazione dell’Elba Volley.

Le atlete dell’Under 14: Bartalini, Cagnani, Cappelli, Ceni, Galoppi, Goracci, Moi, Pasuch, Perna, Petrucci, Tamantini.