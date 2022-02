Primo appuntamento con “Patentino dell’ospitalità”: si parlerà di escursionismo. Ecco quando

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il primo appuntamento del “Patentino dell’ospitalità” organizzato dall’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia è in programma mercoledì 16 febbraio alle ore 15:00 e si terrà all’interno della sala consiliare “Gabriella Lorenzoni”, in via Cesare Battisti, location dove saranno ospitati quasi tutti gli incontri formativi. L’argomento del confronto d’esordio verterà sul: “Patrimonio escursionistico: i sentieri per vivere e promuovere il territorio”. L’incontro sarà introdotto da Simone Gheri, direttore di Anci Toscana e coordinato dalla responsabile del turismo Sonia Pallai. A seguire il Consorzio turistico ‘Maremma Experience’ presenterà la nuova carta dei sentieri castiglionesi.

«Quella che sta per iniziare – dichiara la sindaca Elena Nappi – è la quarta edizione del patentino dell’ospitalità, un progetto ambizioso che permette all’amministrazione comunale di proporre una serie di incontri, corsi e seminari gratuiti finalizzati a stimolare l’approfondimento su materie collegate al mondo del turismo, che produrranno sicuramente una crescita personale sia singola che di categoria».

«Siamo veramente soddisfatti – continua la sindaca – di quanto siamo riusciti ad organizzare, portando a Castiglione della Pescaia relatori di alto valore e con competenze specifiche che daranno un effettivo contributo alla strategia e ai risultati turistici del nostro paese».

«Anci Toscana – affermano dall’associazione – è sempre al fianco dei Comuni, proprio lavorando con Amministrazioni e operatori della Maremma al progetto europeo della ciclovia Intense ha raccolto l’esigenza sulla necessità di avere suggerimenti e indicazioni per l’accoglienza di chi viaggia in bici. Sono nate così, da questo territorio, le “Pillole dell’accoglienza per il turista in bicicletta”. Scritte da Anci Toscana, sono uno strumento agile e snello con spunti e suggerimenti per rendere attività e servizi sempre più adeguati alle esigenze dei turisti che usano la bici. Quello che sta facendo il Comune di Castiglione della Pescaia è straordinario e il Patentino dell’ospitalità è la cornice perfeffa per presentarle al pubblico castiglionese».

«Grazie all’Amministrazione comunale e ad alcuni professionisti del settore, stiamo scrivendo un progetto per valorizzare la rete sentieristica dedicata a tutti gli appassionati di attività outdoor, mantenere percorribili i sentieri che attraversano il nostro Comune – spiega Enzo Riemma, presidente del Consorzio Maremma Experience – significa assicurarsi uno strumento capace di innescare processi virtuosi di valorizzazione del nostro territorio. Stiamo lavorando per il coinvolgimento della destinazione con politiche dell’accoglienza per turisti in bicicletta. La meta è rendere Castiglione della Pescaia “una terra della bike”, dove cicloturisti ma anche appassionati di mountain bike possano riscoprire il piacere di viaggiare in bici e conoscere una terra ricca di natura, cultura e tradizioni. Una terra amica delle due ruote».

«Nelle grandi tematiche che con i corsi affrontiamo – aggiunge l’assessora al Turismo Susanna Lorenzini – non potevamo non porre particolare attenzione a quei prodotti turistici in questo momento più strategici: il bike e la valorizzazione della rete sentieristica. Nell’ottica di vacanze “slow” e sempre più sostenibili, i percorsi nella natura ed il mondo su due ruote ad essi correlato – continua l’assessore – sono obiettivi primari della nostra governance turistica, che ci permetterà di costruire un’offerta variegata e rispondente alle nuove esigenze dei numerosi ospiti che non si accontentano più solo di un bel mare e di belle spiagge».

«Castiglione della Pescaia – concludono la sindaca Nappi e l’assessora Lorenzini – offre un’ampia scelta di itinerari che si adattano a tutti, dallo sportivo allenato al villeggiante con famiglia, è dunque necessario che gli operatori locali siano a conoscenza di questo potenziale che il territorio presenta. Da parte nostra ci impegneremo a mantenere e garantire un alto livello di gestione della rete sentieristica, destinando risorse a questo settore che, in un momento dove la sensibilità verso l’ambiente ed il bisogno di ritrovarsi immersi nella natura crescono, è molto di più di una semplice strategia economica».

Prossimo appuntamento del Patentino dell’Ospitalità, mercoledì 23 febbraio, dove si parlerà di un altro tema di primaria importanza: il marketing e la comunicazione.