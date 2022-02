Mala movida: mille persone controllate. 72 agenti e tre cani a pattugliare il centro

GROSSETO – Mille persone e 42 locali controllati, sei multe per violazione delle norme anticovid, una persona multata per bivacco e una per aver fornito false generalità, tre persone a cui sono stati notificati atti di vario genere.

È il bilancio dei controlli in centro nel fine settimana appena trascorso. Il centro di Grosseto continua ad essere “sorvegliato speciale”.

Per tutto il week-end, domenica compresa, sono proseguiti, nel centro storico cittadino, incessanti servizi interforze di controllo del territorio, predisposti dalla Questura insieme alle altre forze di polizia a seguito del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto e finalizzati alla prevenzione del fenomeno della cosiddetta “mala movida”.

«I servizi svolti hanno consentito un buon risultato nel centro storico, con un weekend assolutamente tranquillo, svoltosi sotto la vigilanza delle forze di polizia che ha consentito, soprattutto ai giovani, di trascorrere in spensieratezza le ore serali nel centro cittadino ove d’abitudine, si ritrovano per incontrarsi e socializzare» si legge nella nota della Questura.

«Non si sono verificati episodi di rilievo in quanto i controlli sono stati incisivi e puntuali da parte delle forze di polizia (polizia di stato, carabinieri e guardia di finanza). Particolarmente prezioso è stato il contributo fornito dalle pattuglie della Polizia municipale, messe a disposizione dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che ha consentito di attivare attenti controlli anche riguardo ai fenomeni, particolarmente sgraditi alla cittadinanza, di degrado urbano».

In tal senso molto utile, a coadiuvare l’azione delle forze di polizia, è stato anche il provvedimento adottato dal sindaco sulla chiusura anticipata, nel weekend, dei negozi da asporto, con la finalità di ridurre la vendita di alcolici soprattutto ai minorenni.

Il resoconto finale dei servizi ha visto l’intervento di 72 uomini delle forze di polizia, fra personale in divisa ed in borghese, oltre a tre unità cinofile.