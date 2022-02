Lavoro in Maremma: le ultime offerte del settore turismo

GROSSETO – Le aziende che operano nel campo del turismo cercano personale. Ecco le offerte per la Maremma. Per informazioni contattare il centro servizio Grosseto al numero 0564.416375 o via mail grosseto@ebtt.it o recarsi in via Monte Cengio 13/15 58100 Grosseto. Di seguito le offerte di lavoro.

1) Albergo a Monte Argentario ricerca per la prossima stagione 2022 da aprile a ottobre stagione lunga con possibilità di alloggio chef de rang con esperienza di gestione della sala e conoscenza della lingua inglese , un cameriere e un aiuto cameriere, un barman e un secondo barman con esperienza di cocktails e gestione del settore e conoscenza della lingua inglese, un pasticcere con esperienza nel settore , un addetta alla reception senior con esperienza nel settore e un apprendista al ricevimento per tutti si offre vitto e alloggio da aprile a ottobre;

2) Pubblico esercizio all’Alberese ricerca un aiuto cuoca con esperienza nel settore da marzo a ottobre pat b automunita (cod 13739) urgente;

3) Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca da marzo a settembre con due mezze giornate di risposo orario spezzato una cameriera/e di sala con esperienza nel settore (cod 13967);

4) Albergo/campeggio/villaggio nella zona di Albinia ricerca 2 cameriere ai piani per l’hotel con esperienza nel settore pat b automunite 4 mesi di lavoro (cod 14030), 2 addette alle pulizie per bugalow una 7 mesi di lavoro e 1 4 mesi (cod 14031) 3 bagnini automuniti (cod 14032) urgente;

5) Campeggio nella zona di Orbetello ricerca 1 addetta alla cassa/scaffali contratto di apprendistato preferibile (cod 14024) e 2 addetti banco gastronomia con esperienza (cod 14025), 1 addetto accompagnamento piazzole, 3 addette alla reception di cui una per 7/8 mesi richiesta esperienza almeno minima lingua inglese e una seconda lingua no alloggio e le altre due dai 3 ai 6 mesi gradita esperienza 1 assistente ai bagnanti per piscina brevetto acque interne inglese buono contratto 5 mesi no alloggio;

6) Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca 2 camerieri di sala con esperienza orario solo serale da aprile a ottobre pat b automuniti (cod 13969);

7) Pubblico esercizio all’Isola del Giglio ricerca con vitto e alloggio da pasqua 2022 un aiuto cuoco con pregressa esperienza in cucina e una cameriera minima esperienza stagione lunga;

8) Pubblico esercizio nella zona di Sticciano ricerca un tuttofare di cucina anche minima esperienza pat b automunito orario solo serale possibilità di assunzione a febbraio a tempo indeterminato (cod 14145);

9) Albergo all’Isola del Giglio ricerca un capo sala con esperienza nel settore periodo 5 mesi con vitto e alloggio (cod 14170), commis di sala età max 30 anni preferibile con esperienza nel settore contratto di apprendistato vitto e alloggio 5 mesi di lavoro, un pasticcere con esperienza pluriennale nel settore per hotel contratto 5 mesi vitto e alloggio (cod 14171) e un apprendista ricevimento anche senza esperienza max 29 anni 4 mesi di lavoro con vitto e alloggio (cod 14172);

10) Pubblico esercizio a Orbetello ricerca un aiuto cuoco minima esperienza pat b automunito da marzo a ottobre e un lavapiatti preferibile minima esperienza pat b automunito dqal 15 giugno al 15 settembre (cod 14177 e 14178);

11) Stabilimento balneare a Punta Ala ricerca un aiuto bagnino senza brevetto (cod 14150) pat b automunito e un manutentore del verde con esperienza nel settore (cod 14151);

12) Albergo nella zona di Scansano ricerca una segretaria ricevimento con esperienza di 2/4 anni dal 15 maggio al 15 ottobre (cod 14152) , un cameriere con minima esperienza dal 15 maggio al 15 ottobre , un jolly pulizie/colazioni contratto part time 3 volte a settimana senza esperienza (cod 14153) personale nella zona di grosseto e scansano pat b automunito;

13) Pubblico esercizio all’Isola del Giglio ricerca con vitto e alloggio da aprile settembre/ottobre un cuoco/capo cucina con esperienza (cod 14114), un capo partita ai secondi con esperienza (cod 14115), un aiuto cuoco per antipasti (cod 14116), un lavapiatti (cod 14117), un barista (cod 14118) e un cameriere (cod 14119);

14) Albergo a Scansano ricerca da marzo 2022 a gennaio 2023 orario inizialmente part time con possibilità di aumentare le ore un cameriere di sala (cod 14262), una cameriera ai piani (cod 14261) e un estetista qualificata (cod 14260) pat automuniti;

15) Albergo a Castiglione della Pescaia ricerca un addetta al ricevimento orario di mattina 8-14.30 con inglese e minima esperienza da aprile a ottobre (cod 14252);

16) Stabilimento a Principina a Mare ricerca 2 cuochi per piatti freddi e caldi dal 15 aprile al 15 settembre, 2 aiuto cuochi con doppio turno, 4 camerieri con doppio turno, 3 baristi orario su turni, 2 lavapiatti con doppio turno e 2 pizzaioli da giugno a settembre orario solo serale;

17) Albergo a Castiglione della Pescaia ricerca anche prima esperienza preferibile della zona o zone limitrofe due addette colazione part time dalle 8 alle 11 (cod 14244);

18) Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca da febbraio marzo per i weekend da aprile a ottobre un barman con esperienza (14240) e due camerieri di sala anche minima esperienza orario solo serale (cod 14241);

19 Stabilimento balneare a Castiglione della Pescaia ricerca un capo partita ai primi e uno ai secondi con vitto e aloggio da aprile 2022;