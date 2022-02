L’ANALISI – Coronavirus: crolla la curva del contagio, meno casi e molti guariti

GROSSETO - I casi di coronavirus in Maremma sono in netta discesa. Per la seconda settimana consecutiva, dal 7 al 13 febbraio il numero dei nuovi positivi è diminuito ancora notevolmente con un totale di 2.020 nuovi contagi, 1.185 in meno rispetto alla settimana precedente (30 gennaio - 6 febbraio), quando i nuovi casi erano 3.205. Si tratta quindi del 36,97% dei casi in meno. I dati sono quelli diffusi dall'Asl Toscana sud est.

Anche questa settimana il numero dei guariti (4.413) ha superato quello dei nuovi positivi (2.020), raddoppiandolo rispetto alla settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio.

Attualmente in provincia di Grosseto in totale sono 3916 i positivi al virus in carico all’Asl Toscana sud est, un altro dato in netta discesa rispetto alla scorsa settimana quando erano 5.294 (dato del 6 gennaio).

Quindi, come si vede bene nel grafico che abbiamo elaborato (lo trovate in fondo all’articolo), la curva dei contagi sta scendendo, così come anche il numero dei nuovi positivi quotidiani con una media di 289 nuovi casi al giorno (458 la settimana precedente).

La scorsa settimana il numero dei nuovi positivi più alto è stato raggiunto martedì, 8 febbraio, con 456 nuovi casi. Ricordiamo che il maggior numero dei contagiati giornalieri era stato raggiunto il 27 gennaio quando i positivi erano 753, da allora i casi stanno scendendo.