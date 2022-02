Il Comune cerca sei professionisti per attuare il Pnrr: ecco come fare domanda

GROSSETO -Da martedì 15 febbraio e fino al 16 marzo 2022 sarà possibile presentare la domanda di partecipazione alla procedura selettiva per l’assunzione di sei figure professionali di alta specializzazione per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

“Si tratta di un’operazione di ampio respiro – commenta il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna – che riteniamo fondamentale per il futuro della città. Stiamo parlando, infatti, di un’importante mole di finanziamenti che ovviamente necessita di figure specializzate e in grado di dedicarsi interamente alle fasi di progettazione e attuazione pratica. Attraverso questa squadra di professionisti, che andrà ad unirsi alla già rodata macchina comunale, metteremo a frutto quanto di buono programmato in questi mesi, portando avanti i grandi progetti di riqualificazione sociale, economica e ambientale che abbiamo individuato per cambiare il volto della città. L’ottima pianificazione amministrativa di questi mesi, l’azione dei nostri uffici ottimizzata grazie al lavoro del segretario generale Luca Canessa, sono stati decisivi per l’ottenimento di una mole di fondi senza precedenti rispetto al passato. Ora – conclude Vivarelli Colonna – ci stiamo impegnando per farli fruttare al meglio”.

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata unicamente per via telematica attraverso il sistema pubblico di identità digitale (Spid) o in alternativa la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns) a far tempo dal giorno 15/02/2022 e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/03/2022, compilando l’apposito modulo elettronico attraverso la piattaforma digitale alla quale si accede dal seguente percorso https://new.comune.grosseto.it/web/selezioni/.