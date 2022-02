«I pini dovevano essere tagliati». Sindaco prosciolto per la vicenda di via Mascagni

GROSSETO – I pini di via Mascagni erano pericolosi e dovevano essere tagliati. Così finisce la vicenda legata alla riqualificazione del viale che unisce via de’Barbari a piazza Barzanti nella zona est di Grosseto. Il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna è stato prosciolto dalle accuse mosse rispetto al taglio degli alberi.

«Nel marzo 2020 – spiega il sindaco Vivarelli Colonna – ho preso una decisione sofferta, ma necessaria per garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, e soprattutto dei più giovani: in quel giorno ho deciso di dare il via alla sostituzione dei pini in via Mascagni, le cui radici stavano causando gravi dissesti al manto stradale, causando incidenti troppo spesso mortali».

«Da quel momento è iniziato per me un lungo percorso fatto di indagini, testimonianze e documenti, ma ora la Giustizia ha fatto il suo corso e oggi sono stato definitivamente prosciolto da ogni accusa: tagliare i pini di via Mascagni è stato un atto necessario per il bene della cittadinanza e non ci sono stati episodi di sevizie nei confronti della fauna selvatica e delle uova. Ringrazio l’avvocato Roberto Baccheschi per avermi difeso fin dai primi momenti».