Coronavirus: in Toscana 1.680 nuovi casi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,09%

FIRENZE – I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.680 (ieri 3.337) su 15.155 test (ieri 33.114) di cui 6.934 tamponi molecolari e 8.221 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,09% (52,7% sulle prime diagnosi).

Queste le consuete anticipazioni del presidente della Toscana, Eugenio Giani, sui dati di oggi in riferimento al tamponi processati entro la mezzanotte.

Nel grafico i nuovi positivi per età.

Ecco i dati dei nuovi positivi per comune ordinati in base al tasso di nuovi positivi ogni 100mila abitanti. In provincia di Grosseto ci sono 115 nuovi casi: 4 a Monterotondo Marittimo, 7 a Castel del Piano, 3 a Civitella Paganico, 7 a Castiglione della Pescaia, 64 a Grosseto, 2 a Scansano, 1 a Campagnatico, 8 a Follonica, 5 a Orbetello, 3 a Roccastrada, 4 a Monte Argentario, 2 a Manciano, 1 a Scarlino, 2 a Gavorrano, 1 ad Arcidosso e 1 a Massa Marritima.

Il tasso dei nuovi positivi ogni 100 mila abitanti nell’ultima settimana è 800, sette giorni fa era 1.284.

I vaccini attualmente somministrati sono 8.516.153, di cui 2.236.789 dosi booster.