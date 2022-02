Sgambetto alla capolista Sarzana, Blue Factor dominatrice al Casa Mora

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Partita magistrale per la Blue Factor: nella 12esima giornata di serie A2, il Castiglione mette sotto la Gamma Innovation Sarzana per 5-3 e accorcia in classifica proprio sui rossoneri ora distanti 5 punti. I biancocelesti hanno però 4 gare da recuperare e dunque per il vertice è tutto ancora apertissimo. Ad aprire le danze la solita invenzione di Federico Buralli, sempre più anima della squadra dopo l’infortunio di capitan Gigi Brunelli, da cui ha ereditato anche la fascia di capitano: assist al bacio per Maldini e Mechini è battuto. Il Sarzana senza Mirko Bertolucci, nel Castiglione assente anche Carlo Gucci, impatta con Perroni.

I maremmani in un minuto vanno a segno tre volte: bomba su rigore di Buralli che fa poi doppietta con la discesa da sinistra e rete ancora di Maldini con il tocco decisivo di Cinquini. Cardella sul blù a Maldini non sfrutta la punizione con Perroni che fa però 4-2 e si va al riposo. Nella ripresa Cinquini è svelto a battere Saitta, anche lui gran protagonista. Cabiddu, piroetta al limite dell’area e palla sotto la traversa riporta avanti il castiglione di due gol. Filippo Montauti e nel finale Cinquini, sprecano entrambi le punizioni di prima.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Saitta, A.Donnini; Piro, Maldini, Buralli, Guarguaglini, Santoni, F.Montauti, Cabiddu, E.Perfetti. All. Bracali.

GAMMA INNOVATION SARZANA: Mechini, Andreoni; Pesavento, M.Cardella, M.Pistelli, E.Cinquini, Angeletti, Perroni, Marchetti, Pezzini. All. Berretta.

ARBITRO: Nucifero di Viareggio.

RETI: pt (4-2) 1’33 Maldini (C), 5’16 Perroni (S), 13’53 rig. e 14’33 Buralli (C), 14’57 Maldini (C), 21’09 Perroni (S); st 1’55 E.Cinquini (S), 10’28 Cabiddu (C).