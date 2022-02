Prima vittoria degli Esordienti della Gea: La Gatta Mangiona espugna Livorno

GROSSETO – Sorridono i baby giocatori della Gea: la formazione Esordienti de La Gatta Mangiona conquista la prima vittoria in campionato, espugnando il campo dell’Invictus Livorno con il punteggio di 21-41 (29-33 per i regolamenti federali)

Il quintetto allenato da Giovanni Porri ha vinto tre nettamente dei sei tempi, pareggiandone uno e perdendone due di misura. La formazione di casa s’è imposta nel primo periodo, ma i piccoli grossetani si sono rifatti con gli interessi già dalla seconda frazione. Un vantaggio che hanno incrementato nel quarto e nel sesto tempini.

La Gatta Mangiona ha insomma messo a frutto il lavoro degli ultimi mesi, mostrando degli ottimi miglioramenti, che fanno ben sperare per il prosieguo della stagione.

INVICTUS LIVORNO: Santoro 1, Simoni, Nardi, Corso, Scardigli 6, A. Cirinei, Cr. Cirinei, Ca. Cirinei 2, Invernizzi 6, Gennari, F. Acquaviva 6, G. Acquaviva.

GATTA MANGIONA: Mattia Ciolfi 19, Tommaso Fommei 2, Samuele Cardone, Daniel Danti, Andrea Camilli 7, Diego Gemignani 8, Antony Tavarez 5, Filippo Grascelli, Sebastiano Gambineri, David Capverde.

PARZIALI: 6-4, 3-10, 6-5, 2-12, 4-4, 0-6.