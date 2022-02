Le ragazze della Gea sfiorano la vittoria contro il Florence, Faragli: «Mancato il guizzo giusto»

GROSSETO – “Abbiamo avuto paura di vincere”. Le parole di Luca Faragli sintetizzano la prestazione della Gea Basketball sul campo del Fotoamatore Florence. Nonostante la sconfitta per 57-41, la giovanissima compagine grossetana ha dato finalmente l’impressione di potersi giocare nei playout la salvezza in serie B. Con Teresa Vallini al rientro ma ancora indietro di condizione e con Clara Nunziatini a mezzo servizio per un infortunio, la Gea è stata in partita fino a metà del quarto periodo. Il quintetto fiorentino è stata sempre avanti, ma le grossetane non hanno mai mollato e al rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo hanno preso in mano la partita, recuperando un ritardo arrivato fino a quindici punti, portandosi al 30′ a -4 sul 40-36. Nell’ultimo quarto Bellocchio e compagne sono arrivate addirittura a -2 sul 42-40 a 5′ dalla fine, con la palla in mano. Un paio di errori delle maremmane hanno però ridato fiato al Florence che ha allungato senza più cedimenti.

“Ci è mancato il guizzo al momento giusto – si rammarica Luca Faragli – le fiorentine erano in balia della nostra squadra. Abbiamo recuperato da -15 a -2, ma non siamo stati capaci ad effettuare il sorpasso che avrebbe messo ko le locali. Ci abbiamo provato invano: prima abbiamo forzato un tiro, poi ne abbiamo sbagliato un altro e ci sono riandate via. Sono comunque contento: la squadra ha reagito, ha dimostrato di poter dire la sua nei playout salvezza. Abbiamo difeso bene e si sono viste buone cose in attacco”.

Fotoamatore Florence-Gea Grosseto 57-41

FLORENCE: Stefanini, Voicu, Navarria, Mascio, Banolescu, Colantoni, Casiglia, Zatini, Consumi,

GEA GROSSETO: Nermettini 10, Vallini, Bellocchio 6, Nunziatini, De Michele 7, Faragli 3, Cipolletta 8, Simonelli, Perillo 7. All. Luca Faragli.

ARBITRI: Buoncristiani di Prato e Mattiello di Buggiano.

PARZIALI: 16-11, 34-22; 40-36

USCITA PER FALLI: Navarria.