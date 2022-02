Il Circolo Pattinatori rispetta i pronostici, Matera superato senza rischi

GROSSETO – L’Edilfox Grosseto rispetta i pronostici, andando a conquistare tre punti importanti sulla pista del Matera (2-0 il finale), formazione precipitata a -15 punti, dopo il verdetto della Federazione sport rotellistici che ha punito il mancato pagamento della tassa per gli stranieri. Un risultato che ha premiato la squadra più forte, che ha chiuso i conti nel giro di trenta secondi, anche se i padroni di casa, specialmente nella ripresa, hanno cercato di fermare i maremmani, che non hanno mai rischiato di venire raggiunti. Con il minimo sforzo è arrivato il massimo risultato senza subire reti.

Il Grosseto prende subito in mano la partita anche se non arriva la rete. Ci vuole una giocata di Pablo Saavedra, che sbuca da dietro la porta e batte Xiloyannis, per portare in vantaggio i biancorossi. Sbloccato il punteggio l’Edilfox raddoppia dopo appena quindici secondi con una bella rete del concreto Franchi. La formazione grossetana rimane padrona del campo, com Mount che ingaggia un duello personale con Xiloyannis che ferma quattro splendide conclusioni dell’attaccante inglese. Il portiere locale ferma anche Saavedra, mentre Menichetti deve mette in mostra la sua abilità per fermare un bel tentativo di Santochirico. La prima occasione della ripresa è di Santochirico. Il Grosseto prende il predominio della gara ma non riesce ad allungare per le belle parate di Xiloyannis su Mount e Saavedra. Nel finale l’Edilfox s’accontenta e finisce in scioltezza, salendo a 25 punti in sesta posizione.

Hp Matera-Edilfox Grosseto 0-2

HP MATERA: Xiloyannis, Chieco; Santeramo, Piozzini, Depalma, Clemente, Nicola Santochirico, Di Francesco, Amendolagine, Turturro. All. Emanuele Santochirico.

EDILFOX GROSSETO: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, Paghi, Franchi, Cabella, Biancucci. All. Federico Paghi.

ARBITRI: Francesco Stallone e Alessandro Ciccolella.

RETI: nel p.t. 6’47 Saavedra, 7’02 Franchi.